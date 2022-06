Bilan des lancements orbitaux du mois de mai 2022

Comment ne pas se répéter alors que le scénario diffère tellement peu d’un mois à l’autre ? Les quatre mêmes acteurs (le duo SpaceX-Chine en tête, et la Russie et la Nouvelle-Zélande – loin – derrière), une activité toujours aussi forte (douze tentatives de lancements orbitaux, dont un échec), et des missions essentiellement