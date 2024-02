Bertrand Piccard dévoile Climate Impulse

Après Solar Impulse, Climate Impulse

Après Solar Impulse, Climate Impulse prévoit de réaliser en 2028 le premier tour du monde sans escale à bord d'un avion propulsé à l'hydrogène vert, avec la société scientifique Syensqo comme partenaire principal. Après deux ans de recherche, de développement et de conception soutenus par Airbus, Daher, Capgemini, et avec la participation d’Ariane Group, la construction de l'avion a débuté et s'étendra deux ans sous la direction de Raphaël Dinelli, ingénieur en matériaux composites et navigateur. Ces deux années de construction seront suivies de deux autres années de tests. Climate Impulse tentera ensuite de faire le tour de l'équateur sans escale, piloté par Bertrand Piccard et Raphaël Dinelli. Ce dernier est non seulement pilote d'avion, mais a également été formé comme pilote d'essai d'avions expérimentaux. Après avoir réalisé plusieurs démonstrateurs solaires, Raphaël Dinelli a notamment présenté son avion hybride bioénergie/solaire électrique, l'Eraole, lors de la COP21 en 2015.

Une configuration atypique utilisant l'hydrogène vert

Climate Impulse, d'architecture bipoutre avec cockpit en nacelle à la manière d'un P-38 Lightning sans le plan de profondeur de jonction -l'appareil fait inévitablement penser aux conceptions un peu spéciales de Burt Rutan- se veut représenter une avancée technologique majeure. Outre la production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables et son utilisation dans des piles à combustible pour alimenter des moteurs électriques, le principal défi consiste à maintenir l'hydrogène liquide à -253°C pendant les neuf jours de vol prévus. Cela nécessite de concevoir l’avion autour de réservoirs thermiques de nouvelle génération. La collaboration avec Syensqo (ex-Solvay) permettra à Climate Impulse de développer ces systèmes de pointe.

Matériaux composites et systèmes de pointe

Syensqo a été le premier et principal partenaire technologique de Bertrand Piccard pour le projet Solar Impulse. Cette fois encore, Syensqo mettra son expertise et sa force d'innovation au service de l'aventure en permettant la fabrication de l'avion avec des matériaux de pointe sur mesure. Les matériaux composites seront déterminants pour la fabrication de l'ensemble de la structure de l'avion à hydrogène, de son fuselage aux ailes en passant par les réservoirs d'hydrogène. Elles apporteront la légèreté ainsi que les propriétés mécaniques et thermiques nécessaires, tout en permettant une conception plus compacte de la structure. En ce qui concerne l'hydrogène vert, les matériaux haute performance de l'entreprise (membranes d'échange de protons et les liants pour les électrodes de piles à combustible) seront essentiels pour conférer à l'avion une puissance et une efficience exceptionnellement élevées, tout en permettant une conception plus compacte de l'avion.