Bell livre le premier des 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper destinés à Bahreïn

Le premier des douze AH-1Z...

Bell a célébré la fin de la construction du premier hélicoptère d'attaque AH-1Z Viper à destination du Royaume de Bahreïn le 30 septembre 2021. Bell a livré le premier des 12 appareils de production au Naval Air Systems Command dans le cadre du contrat de ventes militaires étrangères (FMS) de 2019. L'hélicoptère sera préparé pour l'expédition à Bahreïn avec la Defense Contract Management Agency (DCMA) avant d'être transporté à Bahreïn en 2022.

...Livré en 2022

Bell a conçu le AH-1Z Viper, dérivé de l'AH-1W qui intègre une nouvelle technologie de rotor avec une avionique militaire améliorée, des systèmes d'armes et des capteurs électro-optiques. La machine a été spécifiquement taillée pour répondre aux exigences opérationnelles strictes de l'U.S. Marine Corps, avec une empreinte logistique réduite. Le AH-1Z dispose d'un cockpit en verre entièrement intégré et de la capacité de transporter une grande variété de munitions. Le système de rotor composite renforce encore la capacité du Viper à fournir un appui aérien rapproché aux forces terrestres, tandis que le système de visée de cible (TSS) entièrement intégré améliore les capacités des pilotes à identifier, acquérir, suivre et engager clairement des cibles au-delà de la portée maximale des armes.

Bahreïn et la République tchèque

Bell continue de travailler à la livraison de "Zulu Cobra" (surnom de l'appareil) au Corps des Marines des États-Unis, à Bahreïn et à la République tchèque (qui en a commandé quatre exemplaires). L'entreprise maintient également le H-1 à jour avec des améliorations de capacité planifiées, conçues pour garantir que le Viper conserve son avantage technologique stratégique tout au long de sa vie utile.