Barkhane : prolongation du déploiement des Chinook

Bilan.

Depuis leur arrivée au Mali, les Chinook britanniques ont ainsi réalisé plus de 2 000 heures de vol, permettant le transport de 13 000 passagers et 1,1 tonne de matériel. Par là même, le ministère de la Défense britannique a rappelé son engagement au sein de l'opération Barkhane et sa détermination à mettre fin au terrorisme dans la région, aussi bien dans l'intérêt de la région que pour la sécurité de ses alliés.





