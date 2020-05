Barkhane : le Phénix démontre ses capacités

Barkhane.

Le ministère des Armées a annoncé le déploiement, le 8 avril dernier, d'un A330 MRTT Phénix au Sahel. Celui-ci est venu mener une mission de ravitaillement en vol, au profit de deux avions de combat français, en l'occurrence des Mirage 2000D. L'appareil a été déployé depuis la métropole française, et plus précisément depuis le base aérienne 125 d'Istres. « L'action s'est déroulée alors que deux avions de chasse, déployés depuis la base aérienne projetée de Niamey, étaient engagés en mission de protection au profit d'un convoi logistique », vient détailler le ministère des Armées.

Après avoir conclu cette première partie de mission, les deux Mirage 2000D ont ensuite été engagés sur une opération d'appui au sol afin de soutenir les soldats de la force G5 Sahel. Avant d'entamer cette deuxième partie, les chasseurs français se sont ravitaillés sur l'A330 MRTT, venant ainsi démontrer ses capacités en opération. « Cette opération d'importance a permis de démontrer, une nouvelle fois, la capacité du MRTT à soutenir l'opération Barkhane directement depuis la France. En alliant élongation stratégique et moindre emprunte au sol, le MRTT maximise ainsi la projection de puissance aérienne au profit de la France », a indiqué le MinArm.

Capable de mener des missions de ravitaillement en vol, de transport de fret et d'évacuation médicale, l'A330 MRTT est fortement mobilisé depuis plusieurs semaines, en raison de la crise du Coronavirus. En métropole, il a ainsi été déployé, équipé du kit Morphée, afin de réaliser des EVASAN et a ainsi participé de façon significative à l'opération Résilience. Au cours de six missions, ce sont 36 patients qui ont été évacués.