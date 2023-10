Bagages à main dans les avions : vers la fin des abus

Bagages à main dans l'avion : une jungle tarifaire

Pratique introduite par les compagnies aériennes low cost pour compenser des billets d'avions vendus à des tarifs extrêmement bas, le supplément pour les bagages à main dans les avions est devenu au fil des années une véritable jungle tarifaire avec en plus des politiques de dimensionnement ou du poids des bagages qui varient d'un transporteur à un autre. Une situation surréaliste qui a même poussé des fabricants de bagages à proposer des sacs à la taille adaptée pour éviter ou réduire le supplément tarifaire. Des sacs qui sont même baptisés "sac ryanair" et "sac easyjet".

Une résolution pour mettre fin au cirque ambiant

La résolution votée par les députés européens veut mettre fin au cirque ambiant, d'autant que la Commission européenne vient de lancer une consultation en vue de réviser la réglementation sur les services aériens. "Les différentes règles des compagnies aériennes sur les bagages à main entrainent des coûts cachés et rendent plus difficile la comparaison des prix", affirment les députés. "En outre, lorsque les passagers empruntent différentes compagnies aériennes ou doivent modifier leurs plans, l’incohérence des règles crée la confusion" et des suppléments toujours plus salés.

Un arrêt de justice que tout le monde fait semblant d'avoir oublié

La fin des pratiques actuelles est d'autant plus justifiée que la Cour de justice européenne s'est déjà prononcée sur le sujet et aux dépends de la compagnie aérienne espagnole visée. La Cour a en effet conclu que les compagnies aériennes ne devaient pas facturer de supplément pour les bagages à main "à condition que ces bagages à main satisfassent à des exigences raisonnables en termes de poids et de dimensions et respectent les exigences de sûreté applicables". Un arrêt qui date de 2014 et que tout le monde fait semblant d'avoir oublié : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0487. Restera aussi à traiter le sujet des suppléments liés à l'attribution des sièges. Et là c'est tout le monde, low cost ou pas low cost.