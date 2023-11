Bagages à main dans les avions : les Etats-Unis veulent aussi faire le ménage

Mettre fin aux abus des frais annexes

Un groupe d'experts du Sénat des Etats-Unis demande aux cinq plus grandes compagnies aériennes américaines de justifier tous ces frais facturés aux passagers pour les bagages, le choix des sièges et autres services, générant des milliards de dollars de recettes par an. La démarche est de mettre fin aux abus des frais annexes et qui rappelle celle des députés européens pour l'Europe. Le président de la sous-commission permanente d'enquête, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, estime en effet que "ces frais sont souvent cachés et déroutants pour les consommateurs".

Bagages et sélection de sièges : près de 12 Md$ de recettes en 2022

Le sénateur Richard Blumenthal demande donc "une ventilation détaillée des sommes perçues au titre de chaque redevance, la raison de ces redevances et le coût de la fourniture de chaque service". Entre 2018 et 2022, les recettes totales des principales compagnies aériennes américaines provenant des frais de bagages est passé de 4,9 Md$ à 6,8 Md$, a déclaré le sénateur qui cite aussi un rapport d'une société de conseil en voyages "qui a révélé que huit grandes compagnies aériennes américaines ont perçu l'année dernière des frais estimés à 4,2 Md$ pour la sélection des sièges. Au total, près de 12 Md$ de recettes en 2022.

Eviter de faire payer des familles pour être assis ensemble

"Les compagnies aériennes américaines facturent de plus en plus de frais accessoires qui masquent le coût réel du voyage aérien", souligne le sénateur qui ajoute que "ces frais détaillés ne sont souvent divulgués aux clients qu'à un stade avancé du processus d'achat du billet ou après l'achat du billet, ce qui fait qu'il est difficile pour les clients de connaître le coût total réel d'un billet et de comparer les prix avant l'achat". L'objectif est de mettre fin aux dérapages d'un système de frais annexes mis en place par les compagnies aériennes low cost pour compenser des tarifs de billets très bas, formule reprise par les transporteurs traditionnels. Au point que certains transporteurs en sont à vouloir "faire payer les familles avec de jeunes enfants pour être assis ensemble".