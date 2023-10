Bagages à main dans les avions : l'Italie ouvre une enquête sur Vueling

Tarification bagages à main : des informations "incomplètes" et "non transparentes"

La compagnie aérienne espagnole à bas coûts Vueling fait l'objet d'une enquête antitrust en Italie car soupçonnée de donner des informations "incomplètes" et "non transparentes" sur la tarification des bagages à main. Le transporteur "ne fournit pas d'informations claires sur le fait que le prix des services de bagages à main supplémentaires varie en fonction du canal d'achat choisi", indique l'autorité italienne de la concurrence dans un communiqué. "Le prix change selon que le service est acheté sur le site internet" de la compagnie aérienne "ou via l'application Vueling", ajoute-t-elle.

Profilage des clients pour différencier le prix d'achat du billet

En outre, "il semblerait que l'appareil utilisé par le consommateur serve également de paramètre pour procéder au profilage des clients de manière à différencier le prix d'achat du billet", souligne le communiqué de l'autorité italienne de la concurrence qui poursuit : "de telles pratiques, si elles sont prouvées, pourraient porter préjudice aux consommateurs en leur offrant "des informations incomplètes, non transparentes et omissives" sur la manière dont Vueling fixe les prix des bagages".

Faire payer les bagages à main : une pratique autorisée ?

Une résolution votée par les parlementaires européens demande des règles cohérentes en matière de dimensionnement et de tarification des bagages à main des compagnies aériennes. Les pratiques en cours génèrent des abus en matière de suppléments tarifaires. La fin des pratiques actuelles est d'autant plus justifiée que la Cour de justice européenne s'est déjà prononcée sur le sujet et aux dépends de la compagnie aérienne espagnole visée. La Cour a en effet conclu que les compagnies aériennes ne devaient pas facturer de supplément pour les bagages à main "à condition que ces bagages à main satisfassent à des exigences raisonnables en termes de poids et de dimensions et respectent les exigences de sûreté applicables".