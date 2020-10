BAE Systems rejoint le programme Skyborg

Programme Skyborg.

BAE Systems a annoncé le 22 octobre avoir été sélectionné par le département à la défense américain, afin de développer un système de drones, dans le cadre du programme Skyborg. Ce contrat, estimé à 400 M$, vise ainsi à développer des aéronefs dotés d'une certaine autonomie et qui seront mis en œuvre afin de compléter les chasseurs.



Pénétrer les défenses adverses.

Via ce couple entre un avion habité et un aéronef piloté à distance, le programme Skyborg vise à définir un système global de combat aérien, où le drone sera mis en œuvre afin de pénétrer les défenses adverses et ouvrir la voie aux chasseurs. Pour cela, les capteurs et charges utiles emportées par le drone seront connectés au sein d'un réseau, auquel sera également relié le chasseur, permettant ainsi de diffuser plus facilement les informations d'une plateforme à l'autre. Cette approche permettra aux drones d'être « les yeux et les oreilles des pilotes, en collectant et envoyant des données depuis le théâtre vers les chasseurs habités », détaille BAE Systems.



SCAF.

Une logique qui n'est pas sans rappeler celle du SCAF, où les remote carriers doivent être mis en œuvre en complément du NGF, afin d'assurer sa protection et collecter des informations cruciales avant son arrivée. L'ensemble étant ainsi relié au combat cloud, auquel les autres systèmes de la bulle de combat pourront également se connecter afin d'adopter une démarche collaborative.

