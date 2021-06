BAE Systems poursuit le développement du pseudo satellite PHASA-35

PHASA-35

Développé par BAE Systems, le PHASA-35 (Persistent High Altitude Solar Aircraft) est un système HAPS (High Altitude Pseudo Satellite) qui a réalisé son premier vol le 17 février au-dessus de l’Australie. Toujours en développement, ses capacités pourraient lui assurer une endurance en vol comprise entre 6 mois (sur les latitudes subarctiques) et une année (latitudes moyennes), et ce grâce à des panneaux solaires ultra légers et rechargés par des batteries lithium-ion. L'ensemble étant soutenu par une structure monocoque en fibre de carbone.

Spécifications

Selon son constructeur, le PHASA-35 mesure 35 mètres d’envergures pour un poids de 150 kilos. Il pourrait évoluer à plus de 65 000 pieds (20 000 mètres) avec une vitesse maximale de 145 km/h. Profitant des progrès de la miniaturisation des composants, le PHASA-35 s’affiche comme une solution innovante face aux micro et nano satellites dont le coût reste sensiblement plus élevé. Multi-missions, allant de la reconnaissance militaire à la cartographie, il intéresse fortement le MOD qui recherche depuis plusieurs années des solutions résilientes face au blocage/brouillage des communications dans des environnements dégradés. Le module de liaison de données constituerait donc le différenciateur concurrentiel de ce pseudo-satellite.

Un secteur en devenir

A l’issue de son développement, le PHASA-35 sera en concurrence avec le Zephyr-S d’Airbus et l’Alpha HAP de DLR. Secteur pour le moment dominé par les constructeurs européens, les Etats-Unis ne sont pourtant pas en reste avec le Boeing Odysseus développé depuis 2017. Au-delà d’offrir une empreinte carbone quasi nulle, ce type d’appareils pourrait s’implanter sur un marché ISR en pleine croissance, mais aussi trouver des débouchés dans le domaine de la surveillance de l'environnement (Research, Weather and Climate) ou sur celui des relais de communication (Commercial Connectivity, Communications).