Badr Mohammed Al Meer devient le nouveau PDG de Qatar Airways

Une page se tourne pour la compagnie Qatar Airways. En effet, après 27 ans de service au poste de PDG de la compagnie qatarie, le sémillant et fantasque Akbar Al-Baker, qui a imprimé un véritable style fait de saillies et de punchlines dès les débuts de Qatar Airways, laisse la place à Badr Mohammed Al Meer.

De multiples distinctions SKYTRAX

Depuis 2014, Badr Mohammed Al Meer a occupé le poste de directeur des opérations de l'aéroport international Hamad de Doha, dirigeant des divisions essentielles telles que MATAR, la société qatarie pour l'exploitation et la gestion des aéroports, Qatar Duty Free, Qatar Aviation Services, Qatar Aviation Catering Company, Qatar Distribution Centre, Dhiafatina Hotels et Qatar Airways Global Real Estate. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université américaine de Beyrouth et de l'Université du Colorado. Il a notamment mené pendant son mandat à Hamad International un projet d'expansion de l'aéroport d'un montant total de 2,7 milliards de $, et géré l'événement historique de la Coupe du Monde de football 2022, qui a permis à l'aéroport d'accueillir plus d'un million de visiteurs. L'aéroport international d'Hamad a été nommé deux fois "meilleur aéroport au monde" (2021 et 2022) et "meilleur aéroport du Moyen-Orient" pendant neuf années consécutives, dans le cadre du classement SKYTRAX, la plus grande enquête annuelle mondiale sur la satisfaction des clients des aéroports et des compagnies aériennes dans le monde.

Une "nouvelle ère" pour Qatar Airways

"Son Excellence M. Akbar Al Baker a laissé une empreinte inoubliable sur cette organisation, ayant construit Qatar Airways depuis ses débuts pour en faire la compagnie aérienne de classe mondiale qu'elle est aujourd'hui - avec 241 avions, 43 000 employés et plus de 160 destinations dans le monde entier. Ce fut un honneur de travailler sous sa direction, et je lui rends hommage au moment où il entame un nouveau chapitre. Au cours des dix dernières années, j'ai consacré ma carrière à faire évoluer le groupe Qatar Airways et je me réjouis de faire entrer notre transporteur national dans une nouvelle ère, dans laquelle une culture de confiance et de responsabilisation sera le fondement de notre réussite commune", déclare Badr Mohammed Al Meer.