Azur Drones sécurise le site nucléaire d'Orano La Hague

Drone de surveillance.

Azur Drones a annoncé que son système de surveillance par drone, Skeyetech, était déployé sur le site d'Orano La Hague, spécialisé dans le traitement et le recyclage de combustibles nucléaires, dans le cadre d'une expérimentation. Le drone vient ainsi compléter le dispositif de sécurité déjà en place, articulé autour de capteurs optiques, de systèmes d'alarmes et d'agents de sécurité. « Le drone offrant des capacités de réactivité et de vision inégalées, nous avons naturellement souhaité expérimenter ce nouvel outil dès que la technologie autonome a permis de simplifier son utilisation », souligne Emmanuel Vial, responsable du service de protection du site et de la matière pour Orano La Hague.



Automatiser.

Pour des sites de l'ampleur de celui d'Orano La Hague, l'intérêt de la solution Skeyetech réside sur l'aspect automatisé du système. Si le drone Skeyetech permet de faire des rondes régulières et programmées, il peut également automatiquement décoller en cas de déclenchement d'une alerte et se rendre sur la zone concernée, tout en renvoyant instantanément les images captées vers le PC sécurité. Nul besoin de pilote et d'opérateur dédié pour mettre en œuvre l'aéronef, de quoi alléger la charge des agents de sécurité. « Le système Skeyetech offre un gain de temps considérable, notamment pour la surveillance des zones éloignées ou difficiles d'accès. Il est plus rapide pour les rondes périmétriques et accroît la réactivité lorsqu'une levée de doute est nécessaire », complète Azur Drones.