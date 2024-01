AWATAR, la brique technologique voilure de l'avion du futur

Maturation et intégration des ailes du futur...

L'industrie aéronautique s'est engagée à atteindre un objectif collectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. Outre l'optimisation des opérations de vol et le déploiement de carburants aéronautiques durables, l'introduction de technologies LH2 et de nouvelles solutions augmentant l'efficacité des aéronefs et des moteurs sont deux éléments fondamentaux pour atteindre cet objectif. Afin d'accélérer l'entrée en service d'avions ultra-efficaces, le projet de recherche triennal AWATAR (Advanced Wing MATuration And integRation, littéralement maturation et intégration des ailes du futur), qui a débuté le 1er janvier 2024, a pour mission de développer des briques technologiques clés et d'anticiper les futurs processus de certification.

...La brique technologique de la voilure du prochain monocouloir

L'objectif d'AWATAR est de faire mûrir la conception d'une aile avancée présentant les caractéristiques suivantes : un fort allongement et une architecture à haubans, des parties laminaires dans les zones extérieures ainsi que des systèmes de pointe intégrés, notamment en ce qui concerne le dégivrage. Enfin, l'intégration optimisée d'un système de propulsion avec Open Fan. C'est ni plus ni moins que la brique technologique de la partie voilure du projet GullHyver de l'ONERA, qui fut présenté au salon du Bourget, avec l'ajout de la partie intégration motrice, d'autant que l'étude vise un appareil capable de transporter 250 passagers.

Simulations, soufflerie et démonstrateur

La maturation visée repose sur des simulations haute fidélité, des essais en soufflerie (ETW, S2MA, soufflerie de Collins Aerospace) et un démonstrateur au sol dans le but de permettre une mise en œuvre rapide des solutions dans un futur avion couronné de succès. Afin d'évaluer les avantages au niveau de l'avion, AWATAR réalise une boucle de dimensionnement de la conception globale de l'avion intégrant toutes les nouvelles technologies, y compris la propulsion LH2 par un Open Fan transportant 250 passagers sur un rayon d'action allant jusqu'à 2000 nm (soit 3 704 km).

Impact

En termes de consommation d'énergie, les progrès réalisés dans le cadre d'AWATAR se traduiront par des gains substantiels. Tout d'abord, la nouvelle configuration aérodynamique caractérisée par un fort allongement et des surfaces extérieures d'ailes laminaires permet de réduire la traînée au niveau de l'avion. En outre, la solution de pointe intégrant le système innovant de protection contre la glace permet de réduire le budget énergétique nécessaire à un système entièrement évaporatif. De plus, l'intégration optimisée du moteur Open Fan limite les traînées d'installation.

Le consortium

Sous la direction de l'ONERA, le consortium AWATAR réunit un ensemble unique de compétences permettant des investigations scientifiques et des développements techniques jusqu'aux tests de composants intégrés afin de franchir des étapes clés dans la maturation de la technologie. Les partenaires industriels, dont Airbus, Dassault Aviation et Collins Aerospace, apportent en effet un savoir-faire important en matière de conception, de fabrication et d'intégration de composants. En outre, 3 RTO (ONERA, DLR et NLR) et une association (ETW) apportent les connaissances scientifiques nécessaires pour relever les défis liés à la physique.

Cinq pays de l'UE pour participants

Enfin, deux partenaires universitaires (TUD et UM) apportent leur contribution dans des domaines spécifiques en ajoutant des activités de recherche universitaire de niveau de TRL inférieur. Les participants sont répartis dans cinq pays de l'UE (France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Pologne) et aux États-Unis. Pour la certification, AWATAR sera soutenu par l'EASA et établira des relations avec des projets connexes dans le cadre du Programme Aviation Propre, notamment UPWING, ACAP et CONCERTO. La date officielle de démarrage du projet est le 01-01-2024. La réunion de lancement du projet a eu lieu le 23 janvier 2024 à l'ONERA à Toulouse (France). Le budget total du projet est de 15 258 320€ avec une subvention totale de 13 225 143€.