Avolon passe la plus importante commande d'ADAVe chez Vertical Aerospace

"Jusqu'à 500 ADAVe"

Avolon, la société internationale de location d’avions et Vertical Aerospace, société spécialisée dans les ADAVe (aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques ou « eVTOL ») annoncent une commande de 2 milliards de dollars américains se portant jusqu’à 500 aéronefs électriques ADAVe. Cet accord, soumis à certaines conditions de clôture, introduira la catégorie des aéronefs ultra-court-courriers dans l’aviation commerciale.

Rolls-Royce, Honeywell et Microsoft investisseurs

L’accord avec Avolon et les relations étroites que la société entretient avec l’industrie sera combiné avec la position technologique de leader de Vertical Aerospace dans l’espace ADAVe. Ce partenariat verra les deux sociétés collaborer tout au long du développement, de la feuille de route vers la certification et du déploiement commercial ultérieur du VA-X4. Avolon rejoindra Microsoft, Rolls-Royce, Honeywell et American Airlines en tant qu’investisseurs en actions dans Vertical, travaillant également avec Virgin Atlantic qui sera un client de la compagnie aérienne de lancement VA-X4 en Europe.

Avolon-e va commander des VA-X4 pour 1,25 Md $

Avolon, par l’intermédiaire de sa filiale nouvellement constituée, Avolon-e, deviendra le client du VA-X4 et, sous réserve du respect des exigences opérationnelles, de livraison et commerciales appropriées, commandera des aéronefs d’une valeur de 1,25 milliard de dollars américains dont la livraison débutera à la fin de 2024, avec une option d’acquisition d’aéronefs supplémentaires d’une valeur de 750 millions de dollars américains. Avolon-e a été créé par Avolon pour se concentrer sur l’investissement dans le secteur ADAVe zéro émission.

Un ADAVe piloté avec 4 passagers

Le VA-X4 est un aéronef piloté à décollage et atterrissage verticaux électrique (ADAVe) zéro émission. Le VA-X4 sera capable de voyager à plus de 321 km/h (200 mph), avec une autonomie de plus de 160 km (100 miles) et une capacité de transport de 4 passagers et un pilote. L’aéronef décollera verticalement ce qui lui permettra d’opérer dans et hors des villes et autres endroits confinés. « Le VA-X4 est 100 fois plus silencieux et plus sûr qu’un hélicoptère et est certifié selon les normes mondiales les plus élevées, libérant ainsi l’accès au marché mondial », commente son constructeur.