Le Ministère des Armées, et plus précisément la DMAé (direction de la maintenance aéronautique), ont publié au bulletin officiel le 24 juillet un avis de marché pour le MCO des A340 de l'Armée de l'air. Le MinArm souhaite ainsi sélectionner un industriel qui sera en charge de réaliser la maintenance et le soutien de deux A340-200 ainsi que de deux kits EVASAN.

Afin de guider les potentiels candidats, le Ministère des Armées a spécifié son besoin et les prestations qui devront être réalisées. D'une part, l'industriel devra réaliser le soutien technique des appareils ainsi que « les prestations de MCO fixées dans le manuel de maintenance du constructeur, avec de la maintenance préventive et corrective sur les cellules et les équipements (dont les moteurs) ainsi que le réapprovisionnement en rechanges », peut-on lire sur le site du bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le contrat comprend également la gestion du maintien de la navigabilité, la mise en œuvre ainsi que la mise en place de différentes configurations cabines pour la conduite des différentes missions rattachées à la flotte d'A340. « A titre indicatif, les prévisions d'activité aérienne sur les années à venir sont de 2 800 heures en moyenne par an pour l'ensemble du parc », précise le Ministère des Armées.

Les industriels souhaitant participer à cet appel d'offres ont jusqu'au 16 septembre pour déposer leur dossier.

Au sein de l'armée de l'air, les A340 sont utilisés pour des missions de transport principalement et peuvent emporter jusqu'à 44 tonnes de fret ou bien 279 passagers. Les deux appareils appartiennent à l'escadron de transport 3/60 Estérel, stationné sur la base aérienne 110 de Creil.