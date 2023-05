Avions de ligne : le Comac C919 entre en service commercial

28 mai 2023 : premier vol commercial pour le Comac C919

Nouvelle étape historique pour l'industrie aéronautique civile chinoise : ce 28 mai, le monocouloir Comac C919 a réalisé son premier vol commercial entre Shanghai et Pékin sous les couleurs de China Eastern Airlines. Un vol certes particulier avec 130 passagers à son bord qui ont bénéficié d'un traitement spécial mais un vol commercial en bonne et du forme. La compagnie aérienne a prévu de mettre son premier exemplaire du Comac C919 en exploitation sur la ligne Shanghai-Chengdu. Ce premier vol commercial a été précédé, comme pour tous les avions de ligne, de vols de familiarisation des personnels navigants et au sol. L'avion a été réceptionné en décembre 2022 et China Eastern Airlines doit réceptionner deux C919 cette année, suivis de deux autres en 2024.

164 sièges pour China Eastern Airlines

China Eastern Airlines a choisi un aménagement cabine pour un total de 164 passagers répartis en deux classes : huit sièges Affaires et 156 sièges en classe Economique. Le constructeur Comac indique que son mono-couloir C919 prend 158 à 192 passagers selon la configuration choisie par le transporteur. China Eastern Airlines a commandé ferme cinq exemplaires au décembre 2021 auxquels s'ajoutent un nombre d'options. L'essentiel des commandes provient des sociétés de leasing filiales des grandes banques chinoises, comme China Development Bank Leasing, ICBC Leasing, CCB Financial Leasing, BOCOM Leasing, CMB Financial Leasing, SPDB Financial Leasing et Suyin Financial Leasing. Pour ne donner que ces exemples.

Une version particulière du CFM Leap

Le Comac C919 est proposé avec une motorisation exclusive : le CFM Leap. Avec une version particulière, le CFM Leap-1C qui, à la différence des versions 1A et 1B respectivement proposées sur les familles Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, dispose d'un système propulsif totalement intégré (IPS) incluant le moteur, la nacelle et les inverseurs de poussée.Tous les éléments de l'IPS, ainsi que le pylône développé par Comac, ont été conçus conjointement, ce qui permet à la version 1C du turboréacteur de bénéficier d'une aérodynamique améliorée, d'un poids optimisé et d'une maintenance simplifiée. L'inverseur de poussée de cette version spécifique 1C, en forme de O, a été développé par Nexcelle,société commune de Safran Nacelles et de Middle River Aircraft Systems (MRAS), filiale de General Electric Aviation. Le Leap-1C, comme ses frères en versions 1A et 1B, bénéficie d'une soufflante et d'un carter de soufflante réalisés en composites tissés en 3D. Cette technologie,sur laquelle Snecma travaille depuis les années 1990,a permis d'abaisser la masse de chaque aube à 5 kg,en comparaison avec des modèles en titane dont le poids unitaire s'élève à 11 kg.