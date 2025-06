Avions de combat : Saab met un JAS-39 Gripen en combat aérien face à une IA

Combat aérien au-delà de la portée visuelle avec une IA

Initié depuis un certain temps, le "Project Beyond" d'intégration d'une IA (Intelligence Artificielle) de l'avionneur suédois Saab vient de franchir une étape très concrète avec la réalisation d'une première en Europe : mettre en situation de combat aérien au-delà de la portée visuelle deux avions de combat JAS-39 Gripen dont l'un équipé d'une IA développée par la société allemande Helsing et dénommée "Centaur". Trois vols ont ainsi été réalisés, les premiers le 28 mai et le troisième, le 3 juin, au-dessus de la Baltique. Outre-Atlantique, on avance aussi sur le sujet dans le cadre du programme ACE de la DARPA avec des essais réels en avril 2024 (cf. Air & Cosmos n° 2875 du 10 mai 2024). Sauf que Saab n'a pas eu besoin de mettre au point un avion expérimental X, comme le souligne suavement Peter Nilsson, directeur de la R&D au sein de la division Aéronautique de Saab.

Gripen E : une plate-forme avionique qui permet une intégration rapide

Une façon pour Peter Nilsson de souligner le gain de temps et d'argent réalisé par Saab et Helsing grâce à l'architecture logicielle de la plate-forme avionique dont est équipé l'avion de combat Gripen. L'agent IA "Centaur" développé par Helsing a pu être ainsi téléchargé dans l'avionique sans affecter les autres logiciels. «Nous ne déployons pas un logiciel Helsing dans un ordinateur autonome caché dans l’avion. Nous le déployons au cœur de la plate-forme avionique. Il communique avec nos systèmes de contrôle de vol, nos capteurs, avec tout», explique Johan Segertoft, directeur des ventes de l'avion de combat Gripen. Du coup, seulement six mois ont été nécessaires pour concevoir "Centaur" et réaliser les premiers vols.

"Centaur" a conduit des "manoeuvres de combat complexes"

Ces premiers vols ont été logiquement précédés par une série de simulations numériques dont Saab a partagé quelques secondes, montrant les différentes manoeuvres d'un Gripen entièrement sous contrôle du pilote face à un autre Gripen sous contrôle de "Centaur" et leurs manoeuvres respectives d'évitement une fois les missiles air-air longue portée tirés au-delà la portée visuelle. Comme le souligne Antoine Bordes, directeur de l'IA chez Helsing, après un passage chez Meta où il occupait le même rôle, "Centaur a engrangé des décennies (30 ans indique l'un des slides de Saab/ndlr) d’expérience virtuelle dans le combat aérien en quelques heures, créant ainsi des systèmes d’IA opérationnels et évolutifs", offrant "des capacités cognitives dignes de celles de pilotes aguerris pour mettre en œuvre des avions d’armes durant des missions complexes". Un travail qui s'est réalisé au sein de la RL factory d’Helsing, RL pour "apprentissage par renforcement".

Une fois tout bien validé, les équipes de Saab et d'Helsing pouvaient passer progressivement aux essais réels avec un JAS-39 Gripen E équipé de "Centaur" et un Gripen D faisant rôle d'adversaire. Le vol du 3 juin étant le point culminant puisque "Centaur" a pris le contrôle de l'avion pour conduire des manoeuvres de combat complexes" en variant "les distances de départ, les vitesses,...". Les données C2 (commandement et contrôle) ont même été désactivées afin "d'évaluer la solidité ou résilience» de l'agent IA.