Avions de combat : l'Espagne commande 20 Airbus Eurofighter

Airbus Eurofighter : 16 monoplaces et 4 biplaces

L'Espagne vient de concrétiser la décision approuvée par le Conseil des ministres espagnol du 14 décembre avec l'annonce de la commande de 20 avions de combat Airbus Eurofighter supplémentaires. D'un montant d'un peu plus de 2 Md€, le contrat signé avec l'Agence NETMA pour "NATO Eurofighter and Tornado Management Agency" prévoit la livraison de 16 avions de combat monoplaces et de 4 biplaces équipés de radars à balayage électronique (E-Scan). Les appareils remplaceront la flotte des F-18 exploités par la Force aérienne espagnole dans les îles Canaries. Les premières livraisons sont programmées pour 2026.

Un parc de 90 Eurofighter pour l'Espagne

Ce contrat portera à 90 le nombre total d’Eurofighter espagnols. "En service en Espagne depuis 2003, l’armée de l’Air opère les Eurofighter depuis les bases aériennes de Morón (11e escadron) et d’Albacete (14e escadron), assurant la souveraineté territoriale du pays et jouant un rôle clé dans différentes missions de police aérienne de l’OTAN dans les pays baltes, et plus récemment autour de la mer Noire. Avec ces nouveaux appareils, l’Espagne va équiper en Eurofighter une troisième base aérienne, celle de Gando, sur les îles Canaries, qui abrite le 46e escadron", rappelle Airbus.

Du travail pour le site d'Airbus à Getafe

Les Eurofighter espagnols sont assemblés, testés et livrés sur le site Airbus à Getafe en Espagne. "Une présence industrielle qui garantit plus de 20 000 emplois directs et indirects sur le territoire espagnol", souligne Airbus qui poursuit : "Les principales entreprises de la BITD espagnole sont impliquées dans la fabrication des appareils". C'est aussi à Getafe que Airbus a également réalisé diverses modifications, telles que l’installation du nouveau pack logiciel CM02+ sur les Eurofighter de la tranche 1, en étroite coordination avec le CLAEX (Centro Logístico de Armamento y Experimentación) de la force aérienne espagnole. Ce logiciel apporte une amélioration tactique majeure grâce à la nouvelle capacité de ciblage automatique des armes air-sol résultant de l’intégration de la nacelle de désignation Litening-III. D’autres capacités air-air et air-sol ont été ajoutées et les systèmes de communication ont été améliorés.