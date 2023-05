Avions de combat : des Rafale de la tranche 5 livrables dès 2027

Rafale : premières livraisons de tranche 4T2

Dassault Aviation a commencé à livrer les 40 Rafale de la tranche 4T2 en fin d’année. Ce contrat prévoit à la fois les 28 Rafale de la 4T2 historique et les 12 avions commandés pour compenser la ponction opérée dans le cadre du contrat grec. 13 avions seront livrés en 2023, autant en 2024, 12 en 2025 et le solde en 2026, a détaillé le président de Dassault Aviation qui a rappelé que « la 4T2 avait bloquée pendant des années et des années, elle a été décalée pour des raisons exclusivement budgétaires » et non pour pouvoir livrer des avions à l’export.

La tranche 5 est, elle, encore en discussion avec l’Etat et concernera les 30 appareils prévus à l’origine, et là encore, 12 appareils compensant les Rafale prélevés dans l’Armée de l’Air et de l’Espace pour la Croatie. « Les livraisons sont en cours de discussion, mais le gros arrivant plutôt à partir de 2029, on discute d’avoir quelques avions à livrer en 2027 et 2028 », a expliqué le président de Dassault Aviation aux sénateurs. Cette montée en cadence ne poserait pas de problèmes significatifs à l’avionneur, qui est déjà passé de « moins d’un avion par mois à trois avions (…), on pourrait passer en cadence 4 ».

SCAF : réserves sur un élargissement du trio

Le président de Dassault Aviation a aussi émis des « réserves » sur un élargissement du trio actuel de pays impliqués sur le SCAF à des tiers, et notamment à la Belgique. « J’entends dire qu’on pourrait donner du travail aux sociétés belges tout de suite, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais », a insisté le PDG de Dassault Aviation, qui préfère déjà se concentrer sur la réalisation à trois des phases 1B (en cours) et 2 (démonstrateur) avant « d’ouvrir la porte trop vite » à de nouveaux partenaires industriels.

Un Falcon 10X en version patrouille maritime ?

Il a aussi rappelé que Dassault Aviation livrera dans la prochaine LPM les trois Archange de guerre électronique, une partie des 12 Albatros de surveillance maritime, et qu’il comptait bien poursuivre la fourniture de la marine en avions de patrouille maritime, avec une expérience dans le domaine unique en Europe qui remonte à 1958 (avec l’Atlantic). La réponse de Dassault Aviation est le Falcon 10X « qui satisferait la marine nationale en volume et en capacité », avec notamment une autonomie de 7500 nautiques. La LPM annonce juste, à ce stade, la livraison des trois premiers avions de nouvelle génération avant 2035.