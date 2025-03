Avions de combat : Boeing fera la 6e génération

Boeing sélectionné pour réaliser le F-47

C’est donc Boeing qui réalisera l’avion de combat de 6e génération des Etats-Unis. Ce choix de l’US Air Force, le 21 mars, est une nouvelle étape dans le déploiement du programme « Next Generation Air Dominance » ou NGAD lancé dans le milieu des années 2010. Trois candidats étaient lice au départ : Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Ce dernier avait lâché prise en mai 2023, préférant se concentrer sur le bombardier stratégique B-21 dont les prototypes multiplient les vols d’essai depuis novembre 2023 (cf. Air & Cosmos n° 2853).

Le retour de Boeing

Ce contrat d’ingénierie, de développement et production d’un montant supérieur à 20 Md$ permet à Boeing de retrouver un lustre certain, après des déboires spatiaux et des problèmes de qualité récurrents sur ses avions commerciaux ; mais surtout de garder ses savoir-faire dans le domaine des avions de combat, notamment renforcés après le rachat de McDonnell Douglas en 1997 mais avec des F-18 et des F-15 dont les vies opérationnelles sont prolongées pour quelques années supplémentaires grâce à des modernisations des systèmes de défense et d’attaque. Candidat malheureux avec son X-32 au programme « Joint Strike Fighter » ou JSF, Boeing effectue donc un grand retour sur le segment des avions de combat à l’occasion du remplacement des F-22A Raptor de l’US Air Force, conçus et développés par Lockheed Martin. Egalement gagnant du programme JSF avec son F-35, Lockheed Martin paie aujourd’hui les surcoûts vertigineux de développement et de maintenance d’un appareil dont les qualités, notamment en matière de furtivité, sont néanmoins reconnues par tous les observateurs militaires qui ont pu approcher au plus près l’avion de combat.

Capacités de combat innovantes

Car, les nouveautés du programme NGAD ne sont pas seulement technologiques, elles sont aussi industrielles. Tirant les leçons du programme F-35, Frank Kendall, alors secrétaire pour l’US Air Force en mai 2023, avait souligné que la nouvelle stratégie d’acquisition avait certes pour but « de disposer rapidement de capacités de combat innovantes » mais aussi de permettre au gouvernement des Etats-Unis de « maximiser la concurrence tout au long du cycle de vie, de fournir une base industrielle plus large et plus réactive et de réduire considérablement les coûts de maintenance ». (Cf. Air & Cosmos n° 2832).

Des démonstrateurs pour le NGAD

Le F-47 n’a pas échappé à la tradition américaine, celle du développement d’avions expérimentaux afin d’explorer des technologies innovantes et/ou une aérodynamique spécifique. Et dans le cadre du programme NGAD, ce sont au moins deux constructeurs aéronautiques qui ont été concernés, en l’occurrence Boeing et Lockheed Martin. Pour ce faire, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency ou agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire) a apporté son concours. La DARPA, qui a joué un rôle prédominant, a indiqué que son implication au sein du développement de la sixième génération d’avions de combat a commencé avec son étude « Air Dominance Initiative » en 2014, laquelle a débouché sur l’« Aerospace Innovation Initiative » de l’agence.

Deux ans plus tard, l’US Air Force lança son propre programme « Air Superiority 2030 », lequel évolua sous la forme du programme NGAD en 2018. « Dans le cadre de contrats de recherche et développement avec la DARPA, Boeing et Lockheed Martin ont conçu deux avions X afin de réduire les risques pour la plateforme NGAD (Next Generation Air Dominance) », mentionne le communiqué de presse de la DARPA. « Ces avions ont volé pour la première fois en 2019 et en 2022, accumulant plusieurs centaines d’heures de vol chacun », peut-on lire. La DARPA a continué à travailler en silence, bien que l’étendue de son travail pour le NGADne soit pas claire, car plusieurs programmes concernent des résultats pourraient influencer le NGAD et les technologies qu’il présentera. L’avion expérimental de Boeing a permis de confirmer le constructeur aéronautique comme gagnant du concours. Ce dernier a volé pour la première fois en 2019.

Trois démonstrateurs

C’est très vraisemblablement le démonstrateur de vol grandeur nature que le Dr Will Roper, alors secrétaire adjoint de l’armée de l’air pour l’acquisition, la technologie et la logistique, avait annoncé en 2020. Quant au second appareil expérimental ou X-Plane, soit le démonstrateur de Lockheed Martin, il a volé en 2022, à une date qui reste encore indéterminée. Mais il semblerait qu’il n’y ait pas eu seulement deux démonstrateurs technologiques mais bien trois... A minima. Frank Kendall, ancien secrétaire à l’US Air Force a révélé en 2023 qu’un programme multi-agences avait préfigurait le programme NGAD. Selon certains rapports, jusqu’à trois avions de démonstration auraient été impliqués dans le programme. Si les deux premiers étaient donc les avions expérimentaux de Boeing etde Lockheed Martin, le troisième serait vraisemblablement signé Northrop Grumman, mais l’aventure a tourné court puisqu’en 2023, l’avionneur décida alors de ne plus participer au programme NGAD en tant que maître d’œuvre.

Cinq ans d’essais

Il aura fallu pas moins de cinq ans d’essais et autres tests avant que la décision de sélectionner Boeing ne soit prise, plutôt que la proposition avancée par Lockheed Martin. « Au cours des cinq dernières années, les avions X de cet avion ont discrètement jeté les bases du F-47 - en volant des centaines d’heures, en testant des concepts d’avant-garde et en prouvant que nous pouvons repousser les limites de la technologie en toute confiance », a commenté le général David Allvin, chef d’état-major de l’US Air Force. Cette période de cinq ans a sans doute permis de développer des technologies, à défaut d’être inédites, offrant des performances au-dessus de la moyenne actuelle.

Dans la zone 51

Mais il est toutefois difficile de le savoir, dans la mesure ou l’emplacement de ces avions expérimentaux n’a pas été défini ou même suggéré et encore moins leurs performances, sans parler de leurs caractéristiques. Il est fort probable que les essais se soient déroulés dans la fameuse zone 51 de Groom Lake, là où furent testés de nombreux appareils qui équipèrent par la suite l’US Air Force. Parmi ces derniers figurent le Lockheed U-2, le SR-71 Blackbird et son prédécesseur A-12 Oxcart, sans parler du F-117 Nighthawk. Groom Lake et en conséquence la zone 51 -soumise à une interdiction de vol hors autorisations spécifiques délivrées au compte-gouttes- permet de réaliser des essais en vol en toute discrétion... Du moins en théorie. Par le passé, au moins un vol d’un des F-117 avait fait l’objet de ce que l’on pourrait qualifier d’une « interprétation ufologique ». Bis repetita moins le côté ovni en 2022, lorsqu’un avion non identifié, dont la forme rappelait les modèles théoriques de NGAD disponibles à l’époque, fut repéré sur des photos satellites de la zone. En attendant, aussi bien l’US Air Force que Boeing n’ont livré aucune information tant sur les caractéristiques que les performances du F-47.

Silences technologiques

Le futur F-47 sera bien sûr à la pointe en matière « d’autonomie, de survivabilité, de létalité et d’adaptabilité ». Au delà des mots, beaucoup de silences technologiques et pour de bonnes raisons. L’avion de combat devra être non seulement hautement furtif mais également agile et rapide. Il devra en outre avoir une autonomie conséquente -à l’inverse du F-22 dont cette dernière est restreinte. Le F-47 devra en conséquence être capable d’aller vite (il est annoncé pour Mach 2 +/ndlr), haut et loin, une équation dont la solution est encore inconnue. Comme les avions de cinquième génération, les armements seront disposés en soute.

Architecture du système d’armes

La question de l’architecture du système d’armes reste également en suspens, à savoir quel type de radar, quel type d’antenne et quels types de munitions. Outre le fait de la possibilité de réaliser des missions en mode furtif tout en continuant à échanger avec les autres aéronefs et centres de commandement distants. Il devra également pouvoir être capable d’opérer en ambiance de guerre électronique sévère, telle que rencontrée en Ukraine actuellement. Avec un brouillage des fréquences radio, radar et GPS. La technologie des moteurs est encore une autre question, puisque la logique voudrait que les turboréacteurs adoptés soient des moteurs à cycle variable, ce sur quoi les motoristes nord-américains planchent depuis une dizaine d’années au moins

Système de systèmes

Le F-47 sera-t-il le dernier des avions pilotés, à l’heure ou de plus en plus de pays s’intéressent au tandem avion piloté-avion non piloté ? La question mérite d’être posée. En tout cas, il est destiné à opérer avec des drones et fera usage de l’intelligence artificielle. Reste qu’il est très probable que les Américains aient réalisé des percées technologiques aussi bien dans le domaine de la furtivité qu’aérodynamique, de matériaux et de structures. En termes de calendrier, rien n’a été avancé pour le moment sauf que le F-47 devrait être finalisé et voler sous le mandat du président Trump, lequel se finira en 2028. Le F-47 volera en compagnie de drones de combat. En 2023, l’US Air Force avait évalué ses besoins à 1 000 drones de combat collaboratifs ou CCA associés à 200 avions de combat de 6e génération NGAD. Un parc complété par 300 F-35 capables de manœuvrer conjointement avec les premiers. Le scénario d’alors était de deux drones associés à chaque avion de combat, F-35 et NGAD. Une base de travail permettant de planifier et d’aider à structurer « l’analyse d’éléments tels que les bases, les structures organisationnelles, la formation, les besoins en matière de champs de tir et les concepts de maintien en puissance ».

Drones de combat

Pour autant était souligné que « le ratio de deux drones ailiers par avion de combat pourrait cependant évoluer en fonction des tests à venir, de ce que la technologie pourra permettre de réaliser et de ce qui fonctionnera le mieux pour les forces opérationnelles ». Du côté des futurs drones de combat, le programme avance également avec le choix de retenir en mai 2024 (cf. Air & Cosmos n° 2876) General Atomics Aeronautical Systems et d’Anduril Industries. Cette dernière est loin d’être inconnue dans les forces armées américaines. Aux drones kamikazes de la série Altius, qui peuvent aussi être utilisés pour d’autres missions (ISR, Sigint, cyber guerre...), la société a ajouté ses « Ghost » conçus pour les missions de surveillance et de reconnaissance.

Avec son projet « Fury » qui a été retenu par le département de l’Air Force, celle qui fut une start-up de la « Silicon Valley », Anduril Industries franchit donc une nouvelle étape puisqu’il s’agit de développer et de réaliser un prototype de CCA furtif propulsé par un réacteur qui a été initialement lancé par Blue Force Technologies, rachetée à l’automne 2023. Peu choses pour l’instant sur les différentes missions achées par le candidat sélectionné mais les choses se décanteront forcément au fil des mois. Idem pour l’autre concept sélectionné qui manifestement s’inspire du Gambit2 proposé par General Atomics Aeronautical Systems et membre d’une famille de drones aux missions différentes mais qui s’appuient sur « un tronc commun »: système propulsif, châssis et trains d’atterrissage. Equipé de missiles air-air, Gambit2 n’est pas très loin de l’avion de combat piloté, jouant le rôle de première vague d’attaque.

L’export en ligne de mire

Les drones de combat de General Atomics Aeronautical Systems et d’Anduril Industries viennent d’ailleurs de gagner leurs galons de prototypes : YFQ-42A pour le premier et YFQ 44A pour le second. Y pour prototype, F pour « Fighter » et Q pour avion non piloté. Le jour même de l’annonce de leur sélection, l’objectif clairement affiché du département de l’Air Force est de faire participer des partenaires internationaux aux programmes CCA. « Nous explorons des partenariats, jusqu’à inclure de potentielles ventes par le biais du mécanisme Foreign Military Sales », indiquait le communiqué. Dans la cible, les pays qui ont commencé à travailler sur le sujet et qui font partie du premier cercle des alliés des Etats-Unis. A l’instar du programme australien de CCA directement issu du projet Airpower Teaming System (ATS) de Boeing. L’export est aussi clairement dans l’ADN du futur F-47. Mais dans des versions dégradées ou aux performances bridées à hauteur de 10 %, a indiqué le président des Etats-Unis. Reste à savoir ce que les Etats-Unis entendent par version dégradée : doit-on comprendre que la furtivité sera moins efficace sur les versions export, est-ce que le système d’armes aura des performances similaires à celle de l’Oncle Sam, ou encore est-ce que les moteurs seront crédités d’une poussée inférieure ?