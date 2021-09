Avions cloués au sol : Air Antilles Express apporte des précisions

Des précisions importantes

Face aux informations selon lesquelles sa flotte d'avions aurait suspendue de vols pour cause de maintenance défaillante, la compagnie aérienne CAIRE, qui chapeaute Air Antilles Express et Air Guyane, indique que son certificat de transporteur aérien n'a jamais été suspendu, que cinq avions sont toujours autorisés à l'exploitation et que le calendrier réglementaire des visites de maintenance a toujours été respecté. Les autres appareils ont été immobilisés "en conséquence d'une suspension provisoire de l'habilitation de notre CAMO (Organisme de suivi de navigabilité) pour deux types d'avions, parmi les quatre opérés par notre compagnie, le temps d'apporter des réponses administratives sur la situation et l'organisation de ce service", précise CAIRE.

Constat d'anomalies sur un avion

Et de poursuivre : "ces demandes ont été sollicitées suite au constat d'anomalies dans le cadre d'un convoyage retour, après un chantier de 10 mois chez un sous-traitant aux Etats-Unis, d'un avion sur lequel certaines pièces détachées avaient dépassé leur butée calendaire nécessitant une révision". Du coup, l'avion en convoyage a été immobilisé par CAIRE à son arrivée en Guadeloupe.

Habilitation CAMO suspendue par l'OSAC

Suite au constat de ces anomalies, l'OSAC, dont c'est le rôle, a suspendu l'habilitation du CAMO de la compagnie aérienne pour deux types d'appareils, le temps que CAIRE apporte "les garanties que ces évènements ne pourraient arriver sur d'autres appareils de la flotte et que l'organisation du service était capable d'anticiper un tel évènement dans le futur". "Il s'agit donc d'un contrôle administratif et non de la remise en cause de l'état de la flotte". Le transporteur a transmis à l'OSAC les réponses et les explications demandées "dans les 12 heures qui ont suivi cette demande".