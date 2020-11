Avion vert : la Région Occitanie entre dans le concret

L'Occitanie aura son technocampus H2 à Francazal

La Région Occitanie a bien l'intention d'être "le berceau de l'avion vert". Une ambition portée par sa présidente Carole Delga et ce bien avant le déclenchement de la crise créée la pandémie de Covid-19. Les projets viennent de franchir une nouvelle étape avec l'annonce de l'ouverture d'ici 2024 à Francazal d'un technocampus de l'hydrogène appliqué à l'avion vert. Pas moins de 15 000 m2 sont prévus pour accueillir le plus grand centre d'Europe de recherche, d'essai et d'innovation technologique dédié à l'hydrogène vert, en partenariat avec le CNRS, l’Université de Toulouse, l’ONERA, des laboratoires de recherche mais aussi des grands groupes comme Safran, Airbus et d’autres partenaires industriels.

Bancs d'essais Airbus, Onera, Cnrs mutualisés

Mené en lien étroit avec Hyport à Blagnac, le futur technocampus représente un investissement total, investissements de départ et équipements, d'un montant de 40 M€. Le centre doit être un "maillon clef du développement des futurs moteurs à propulsion hydrogène des avions de demain". Dans cette optique, le bâtiment sera spécifiquement équipé et accueillera en même temps des équipes de recherche fondamentale, dont les investissements seront soutenus notamment dans le cadre du CPER 2021- 2027, et des projets collaboratifs avec des industriels, nécessitant notamment une production d’hydrogène vert commune, des bancs d’essais mutualisés et des compétences partagées.

Appel à manifestation d'intérêt pour l'aviation légère

Dans le même temps, la Région et le cluster Aerospace Valley vont lancer début 2021 un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour le développement de démonstrateurs d'avion décarboné dans l'aviation légère. Objectif : "conçus autour d'intégrateurs régionaux, ces démonstrateurs impliquant des PME régionales innovantes permettront de positionner l'Occitanie comme la région leader en Europe de l'aviation légère décarbonée". Un budget de 10 M€ sera consacré à ces travaux qui seront en complément avec ceux réalisés par le Corac et CleanSky.