Avion vert : Airbus s'associe à Amprius sur les batteries

Airbus poursuit son chemin vers l'avion durable à propulsion hybride et électrique. Dernier mouvement en date et nouvelle brique technologique : l'entrée au capital de la société américaine Amprius qui produit une nouvelle génération de batteries lithium-ion dotées d'anodes en nanofils de silicium. Cet investissement stratégique est réalisé par Airbus Defence and Space et l'objectif est "d’augmenter les capacités de production et de développer des cellules à plus haute densité énergétique au profit des programmes aérospatiaux de l’entreprise, tels que le pseudo-satellite à haute altitude Zephyr et les projets novateurs d’aéromobilité urbaine", indique le constructeur européen. "Première entreprise à commercialiser des batteries lithium-ion dotées d’anodes 100% en silicium dès 2013, Amprius produit les batteries commerciales présentant la plus haute densité énergétique du marché. Ses produits et plateformes technologiques comprennent une anode entièrement composée de nanofils de silicium, des anodes en silicium-graphite, des cathodes riches en lithium et des électrolytes haute tension conçus pour le silicium", souligne Airbus.

« Ce partenariat renforce les relations entre deux leaders du marché et associe les batteries les plus modernes et le programme de pseudo-satellite le plus avancé. Zephyr est actuellement le seul système entièrement alimenté à l’énergie solaire capable de voler dans la stratosphère à une altitude moyenne de 70 000 ft/21 km, de fournir des services locaux, économiques et continus, comparables à ceux des satellites, et de proposer un vaste éventail d’applications et de missions », indique Jana Rosenmann, responsable des Systèmes aériens sans pilote chez Airbus. Si le pseudo-satellite Zephyr sera le premier à bénéficier de la technologie Amprius, Airbus ne compte pas en rester là. "Les batteries à haute densité énergétique d’Amprius peuvent être utilisées dans les smartphones, les objets connectés portables, les drones, les robots, les véhicules aérospatiaux, les véhicules électriques et les équipements militaires", précise le groupe européen.