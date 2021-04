Avion électrique : Volotea s'allie avec Air Nostrum et Dante Aeronautical

Manifestement, que ce soit sur l'hydrogène ou les motorisations électriques, les projets et les recherches se multiplient. C'est au tour de Volotea de présenter un nouveau projet d'avion électrique, en partenariat avec Air Nostrum et le manufacturier espagnol Dante Aeronautical. Ce projet prévoit propose la transformation et l'électrification de flottes d'avion en service pour en faire des avions 100% électriques. Sa portée comprend la conception, l'ingeniérie et la mise en oeuvre des modifications nécessaires à l'adaptation d'avions traditionnels de faible capacité (entre 9 et 19 passagers) et l'investissement dans le développement de technologies pour moteurs à propulsion à énergie alternative avec l'objectif de réduire les émissions en vol.

42 millions d'euros de budget

La certification du premier avion est prévue pour 2024. S'ensuivra une ensuite une période de d'industrialisation et de mise en service qui aboutira à la mise en opération complète de plusieurs modèles d'avions en 2026. Le consortium a présenté une proposition pour un budget total de 42 millions d'euros en réponse à l'appel à manifestation d'intérêt du ministère espagnol des Transports, de la Mobilité et de l'Agenda urbain dans le cadre du Programme de soutien du transport durable et numérique du Plan de récupération, transformation et résilience "España Puede" (ndlr : "L'Espagne peut"). Le consortium espère co-financer ce projet via ce partenariat public-privé.

Dante Aeronautical à la maîtrise technique

Le leadership technique du projet a été confié à Dante Aeronautical, une entreprise technologique basée en Espagne et présente en Australie, experte dans la fabrication avancée de matériaux, d'aérodynamique et d'intégration de puissantes installations électriques. Volotea et Air Nostrum participeront au projet en fournissant des informations sur le marché et surtout, en soutenant le travail de leurs équipes respectives. Les deux compagnies aériennes espèrent être pionnières dans l'utilisation de cette technologie sur les itinéraires régionaux.