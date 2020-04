Avion électrique : retour sur le projet Ampère

Propulsion électrique

"Nous avons mis en place, il y a trois-quatre ans, en interne à l’Onera, un petit groupe prospective concernant le domaine de la propulsion électrique pour l’aviation, dans le domaine civil », commente Jean Hermetz, adjoint au directeur DCPS, conception et évaluation des performances des systèmes à l’Onera. Le but était de savoir quel était le domaine de faisabilité qui pourrait être dessiné à travers les différentes technologies qui rentrent dans ce principe de propulsion. Ce qui permettrait d’en déduire quelles sont les briques technologiques les plus essentielles en vue d’en faire une réalité dans le domaine identifié.........

Dix sources d'énergie

Ampère dispose ainsi de dix sources d’énergie, sous forme de piles à combustible, qui sont organisées de telle sorte que chacune alimente quatre moteurs. Ces derniers sont répartis de telle manière qu’en cas de panne d’un des propulseurs, les conséquences au niveau du vol soient le plus limitées possible – les effets dissymétriques en particulier – sur l’ensemble de la propulsion. La propulsion distribuée est une solution qui permet de marier un certain nombre d’avantages, déclenchés par l’utilisation de l’électrique comme vecteur d’énergie.....

Notion de décrochage

« Nous avons réalisé un concept plane qui peut voler, qui n’est pas seulement un dessin d’artiste. Ce support d’étude co- hérent nous a permis d’aborder la partie aéropropulsive. Les essais en soufflerie nous permettent de confirmer nos calculs et d’observer le comportement de cette configuration aux limites de domaine. Dans ce cas présent, ce qui nous intéresse particulière- ment n’est autre que le com- portement au décrochage, aux grands angles d’incidence. La propulsion distribuée va aider à recoller les filets d’air lorsque l’appareil vole, mais non lorsqu’il est à faible régime et dans des figures inhabituelles. Nous es- sayons de savoir quelle est la no- tion de décrochage qu’on a avec ce type de propulsion.....

