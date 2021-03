Avion électrique : la Scandinavie accélère

ES-19 : un quadrimoteur suédois de 19 places



Finnair vient de signer une lettre d'intention pour acquérir jusqu'à 20 avions régionaux ES-19 en cours de développement chez l'avionneur suédois Heart Aerospace. L'ES-19 est équipé de quatre hélices entraînées par des moteurs électriques. La compagnie aérienne indique que l'achat éventuel des ES-19 pourrait faire partie de son plan de neutralité carbone jusqu'en 2045. Présenté en mars 2020, le plan de Finnair prévoit de réduire de 50 % les émissions de CO2 pour 2025 et atteindre progressivement zéro émission en 2045.

Nordic Network for Electric Aviation

La lettre d'intention sur les avions régionaux ES-19 s’inscrit également dans le développement de l’aviation électrique en Scandinavie, projet que porte le Nordic Network for Electric Aviation (NEA) et dont fait partie Finnair depuis deux ans. Le NEA regroupe compagnies aériennes et aéroports des pays nordiques dont SAS, Air Greenland, Icelandair et la société gestionnaire d'aéroports Swedavia Airports. Le réseau NEA travaille notamment sur la standardisation des technologies et des infrastructures électriques.

Tecnam et Rolls Royce en Norvège

La Norvège est aussi active sur l'avion régional électrique. La compagnie régionale Wideroe vient de s'associer à Rolls Royce et son partenaire Tecnam pour développer le P-Volt un avion de passagers entièrement électrique qui pourrait être utilisé sur le marché norvégien à partir de 2026.

Le P-Volt est basé sur l’avion Tecnam P2012 Traveller de 11 places. Rolls-Royce a également un partenariat stratégique existant avec Tecnam pour développer l’avion Tecnam P2010 modifié avec le système de propulsion H3PS1, le premier système parallèle de propulsion hybride-électrique pour l’aviation générale lancé avec Rotax en mai 2018.