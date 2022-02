Avion à hydrogène : Safran et General Electric montent à bord

Essais en vol sur Airbus A380 en 2026

Déjà engagés sur le programme RISE qui vise la diminution de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de plus de 20 % par rapport aux meilleurs moteurs actuels, ainsi que leur compatibilité à 100% avec les énergies alternatives comme les carburants aéronautiques durables et l'hydrogène, les motoristes Safran et GE Aviation viennent de s'associer à Airbus pour mener une série d'essais au sol et en vol sur un système propulsif alimenté avec de l'hydrogène. L'ensemble sera installé sur l'Airbus A380 MSN1 pour de premiers essais en vol "pour la fin 2026", a précisé Sabine Klauke, directrice technique du groupe Airbus.

Moteur GE Passport pour les essais

Si les deux motoristes sont partis sur une architecture non carénée, le réacteur installé sur le haut du fuselage à l'arrière de l'Airbus A380 ne l'est pas comme le montre l'illustration fournie par Airbus. Le moteur utilisé pour les essais sera en fait une version adaptée (il faut transformer l'hydrogène liquide en gaz pour alimenter la chambre de combustion/ndlr) du réacteur Passport développé par General Electric pour les gros jets d'affaires type Bombardier Global 7500. "Le Passport emprunte beaucoup d'éléments au CFM Leap et il est beaucoup moins lourd", explique Mohamed Ali, directeur de la division Ingénierie de GE Aviation. Pour autant, "des essais ultérieurs avec des moteurs dotés d'une autre architecture ne sont pas exclus", a indiqué Sabine Klauke.

Quatre réservoirs à l'arrière de l'Airbus A380

Le système propulsif (moteur mais aussi nouvelle pompe et nouveaux tuyaux de distribution adaptés à l'hydrogène liquide) sera alimenté par quatre réservoirs contenant un total de "400 kg d'hydrogène liquide", a précisé Sabine Klauke. « L’hydrogène brûle à des températures bien supérieures à celles du kérosène, ce qui va nécessiter des chambres de combustion et des turbines spécifiques. L’hydrogène sera stocké sous forme liquide dans quatre réservoirs hermétiquement scellés à des températures cryogéniques. Ce qui veut dire qu’il faudra, entre autres, développer de nouvelles pompes, de nouveaux joints, de nouvelles canalisations pour ne parler que de ces équipements et transformer l’hydrogène liquide stocké dans les réservoirs en hydrogène gazeux à l’aide d’échangeurs thermiques », commente de son côté Michel Brioude, Directeur Technique et R&T chez Safran Aircraft Engines.

De même, le cockpit sera bien sûr modifié avec une commande de gaz spécifique au turboréacteur d’essai. Le choix des matériaux des futurs réservoirs à hydrogène n'a pas encore été décidé. Les site de Nantes, Brême et Madrid d'Airbus travaillent sur trois formules différentes : composites, métal et CFRP (polymères renforcés de fibres de carbone). "Nous verrons quelle formule se révèlera la mieux adaptée", souligne Sabine Klauke qui indique que le choix d'installer le moteur en haut du fuselage de l'Airbus A380 "permettra de mieux cerner l'impact en matière d'émissions de CO2".