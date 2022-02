Avion hydrogène : Airbus n'exclut pas de fabriquer ses propres moteurs

Hydrogène : Airbus pourrait faire ses propres moteurs

C'est un véritable pavé que vient de jeter dans la mare le président du groupe Airbus, Guillaume Faury, lors d'un entretien accordé au journal "Welt am Sonntag". Le président du groupe Airbus a en effet indiqué que l'avionneur pourrait fabriquer ses propres moteurs pour ses futurs avions à hydrogène. «C'est quelque chose que nous pourrions essentiellement faire nous-mêmes », a déclaré Guillaume Faury. « Nous avons les compétences pour cela » a-t-il ajouté, évoquant un éventuel « changement de stratégie ».

Un message très clair à l'intention des motoristes

La propulsion à hydrogène porte en elle un nombre tellement important de ruptures technologiques qu'elle pourrait bien en effet rabattre les cartes et bouleverser les positions établies des motoristes : GE Aviation, Safran, Pratt & Whitney et Rolls-Royce. Des motoristes qui peuvent donner l'impression de "traîner les pieds" face à la feuille de route technologique menant à la propulsion à hydrogène. Un manque d'enthousiasme "habillé" intelligemment autour du discours de la raison : les avions long-courriers nécessiteront pendant encore un certain temps l'emploi de carburant et de carburant aviation durable.