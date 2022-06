Avion décarboné : l'Europe adopte l'initiative carburant avion durable "ReFuelEU Aviation"

Minimum de 2 % de carburant aviation durable à partir du 1er janvier 2025

L'Union européenne, par le biais des ministres des Transports de ses pays membres réunis en Conseil à Luxembourg, vient d'adopter le volet transports de son Pacte Vert annoncé en juillet 2021. L'initiative "ReFuelEU Aviation" s'inscrit dans ce cadre et vise à augmenter l'offre et la demande en carburant aviation durable afin de réduire progressivement le carburant avion fossile. Pour y arriver et surtout pousser les fournisseurs de carburant à aller plus vite, un système progressif de quotas est mis en place. A partir du 1er janvier 2025, ces fournisseurs de carburant devront incorporer au « jetfuel » un minimum de 2% de carburants aviation durables au départ de tous les aéroports européens de plus d'un million de passagers.

Introduction du carburant de synthèse à partir de 2030

Cette part devra monter à 5% en 2030, dont 0,7% de carburant de synthèse, produits à base d'hydrogène et de capture de CO2. Puis, nouvelle étape en 2035 avec 20% dont 5% de carburants de synthèse et enfin une proportion qui passera à 63% en 2050 avec un quota de 28% de carburants synthétiques. Dénommés e-kérosène, ces carburants synthétiques sont produits à base d'hydrogène et de capture de CO2. Aux fournisseurs d'énergie d'accélérer le temp désormais après avoir traîné des pieds pendant des années. L'utilisation d'un carburant composé à 50 % d'un carburant non fossile est en effet techniquement validé depuis 2013. Et comme le soulignait, Anne Rigail, directrice générale d'Air France, au récent Congrès de la FNAM : "les compagnies aériennes font avec ce qu'on leur donne".

L'ONG Transport&Environment donne rendez-vous au Parlement européen

Grâce à cette obligation de quotas, la production européenne devrait passer de quelques centaines de milliers de tonnes à 160 millions de tonnes par an d'ici à 2050. Et plus d'une centaine de sites de production, dont au moins trois en France, devraient voir le jour en Europe. Du côté de l'ONG Transport&Environment, on se félicite de l'adoption du volet transports du Pacte Vert européen tout en regrettant que cette politique de quotas ne soit pas plus en faveur du e-kérosène. L'initiative "ReFuelEU Aviation" devrait "accélérer l'introduction du e-kérosène qui est le seul carburant avion capable de réduire de manière durable l'impact de l'aviation sur le climat". Et l'ONG de donner rendez-vous au Parlement européen pour donner la priorité au e-kérosène. "L'initiative doit exclure les biocarburants non durables. La pression est désormais sur le Parlement européen. A lui de bâtir un mandat qui donne la priorité au e-kérosène", souligne Matteo Mirolo, responsable de la politique aviation chez Transport&Environment.