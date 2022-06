Avion décarboné : Flying Green s'associe avec Safran pour le service SFCO2

La petite start up française Flying Green, qui veut se focaliser sur les meilleures pratiques environnementales et veut démarrer ses activités à Orly en 2023, vient de signer un protocole d'accord (MoU ou "Memorandum of understanding) avec Safran pour réduire sa consommation de carburant grâce au service SFCO2.

Selon les termes de cet accord, les deux sociétés entendent développer des études collaboratives sur le déploiement de SFCO2 pour la nouvelle flotte d'Airbus A320neo et A321neo de la compagnie basée à Orly, afin d'évaluer les bénéfices obtenus en matière d'émissions de CO2 et de coûts d'opérations. Ce MoU prévoit également un déploiement de SFCO2 dans la nouvelle académie de Flying Green afin de former les pilotes de la compagnie aux techniques d'économies de carburant. Le service SFCO2 consiste à collecter et analyser les données recueillies lors des opérations des compagnies aériennes puis à émettre des recommandations et offrir un service de support pour les aider à utiliser leurs flottes de manière optimisée.

Flying Green et Safran Aircraft Engines ont également signé un accord-cadre pour équiper les huit appareils de la compagnie, qui entreront en service entre 2023 et 2027, avec le moteur de nouvelle génération LEAP-1A, de CFM International. "L'adoption de la solution SFCO2, combinée à l'introduction de moteurs LEAP et à l'utilisation croissante de carburants durables dans notre flotte s'inscrit pleinement dans la démarche éco-responsable que nous partageons avec Safran Aircraft Engines", souligne Jonathan Machado, directeur général de Flying Green. "L'expertise