Avion décarboné : Airbus rejoint à son tour le fonds Hy24 dédié au développement de l'hydrogène vert

Hydrogène vert : prévoir les infrastructures

Dans la droite ligne des propos tenus par Guillaume Faury, président du groupe Airbus, lors du forum qui avait eu lieu à Toulouse en octobre 2021, le constructeur européen vient de rejoindre le fonds Hy24 lancé pratiquement au même moment et dédié au financement d'infrastructures pour hydrogène vert. Ce fonds d'investissements est détenu à parité par Ardian et FiveT Hydrogen, plateforme de gestion spécialisée dans les projets d’hydrogène décarboné. Sans pouvoir être alimenté en hydrogène, l'avion à zéro émissions ne peut en effet décoller. D'où un lourd travail en amont pour se doter des infrastructures de production, d'alimentation et de stockage.

800 M€ au lancement du fonds

Au lancement du fonds Hy24, les engagements des investisseurs s'étaient montés à 800 M€ sur un objectif visé de 1,5 Md€. Parmi les premiers investisseurs : Air Liquide, TotalEnergies et Vinci Concessions. Chacun ayant mis au pot 100 M€. "Avec le soutien annoncé des politiques publiques et le recours au financement par l’emprunt, le fonds devrait être en mesure de participer au développement de projets hydrogène pour un montant total d’environ 15 milliards d’euros", annonçaient les créateurs du fonds lors de son lancement.

Une démarche volontariste

L'arrivée d'Airbus dans le fonds Hy24 est une nouvelle preuve du volontarisme du constructeur européen face aux sceptiques. Tout comme son intérêt pour ces "aspirateurs à CO2" que sont les technologies de capture et de stockage directs du carbone dans l'air comme l'illustre la lettre d'intention signé avec une dizaine de compagnies aériennes et 1PointFive, partenaire américain sous licence de la société Carbon Engineering.