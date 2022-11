Avion décarboné : Airbus investit dans Carbon Engineering

Carbon Engineering : Airbus franchit le pas

Cela fait un moment que Airbus suit de près le travail de recherche et développement mené par la société canadienne Carbon Engineering en matière de capture du CO2 dans l'air à l'aide de ventilateurs à haute puissance pour le transformer en carburant avion durable. Au protocole d'accord signé avant l'été dernier, Airbus franchit le pas en investissant dans Carbon Engineering qui est déjà soutenue par Bill Gates. Airbus ne précise pas le montant et la forme de cet investissement mais on peut supposer qu'ils sont similaires à ceux d'Air Canada.

Air Canada : un prêt convertible de 6,75 M$CAD

La compagnie aérienne a créé un fonds de 50 M$CAD destinés à soutenir les nouvelles technologies, dont les technologies menant à la décarbonation. Le fonds d'Air Canada déjà mobilisé 5 M$CAD sur le projet d'avion régional à propulsion hybride électrique développé par le suédois Heart Aerospace. Pour Carbon Engineering, le montant du prêt convertible est de 6,75 M$CAD.

Les "aspirateurs" à CO2 de Carbon Engineering

La démarche technologique de Carbon Engineering s'appuie sur des ventilateurs pour aspirer l'air afin d'en extraire le CO2 à l'aide d'une série de procédés, tout en rejetant les autres composants de l'air dans l'environnement. Le CO2 atmosphérique ainsi capté par ces "aspirateurs" peut servir à réduire les émissions de l'industrie du transport aérien en produisant un carburant avion durable qui est immédiatement compatible avec les avions actuels. Le CO2 capté peut aussi être entreposé dans des réservoirs géologiques pour assurer l'élimination du dioxyde de carbone en vue de contrebalancer les émissions de GES.