Avion de combat du futur : les défis de la phase 1B

Avion de combat du futur : option finale pour la mi-2025

La réunion de lancement de la phase 1B du NGWS a eu lieu hier entre les autorités étatiques française, allemande, espagnole et les industriels impliqués, Airbus et Dassault Aviation au premier rang. Durant trois ans, opérationnels et industriels vont devoir choisir l’option finale qui sera retenue pour le chasseur NGF, sur les cinq encore en lice. Elles ne seront plus que deux ou trois en fin d’année. L’architecture unique est attendue pour la mi-2025. Elle devra répondre à pas moins de 11 scénarios opérationnels qui ont été définis pour le NGWS par la France, et agréés par ses deux partenaires. Entre autres, l’entrée en premier, l’appui-aérien rapproché, le combat aéromaritime…

Missiles hypersoniques

L’avion concentre deux contraintes majeures amenées par la France, porter la future arme nucléaire ASN4G et pouvoir être catapulté et apponter sur le porte-avions de nouvelle génération dont l’architecture n’est pas terminée (donc les contraintes pour le NGF non plus). Les Allemands, eux, n’ont pas caché qu’ils souhaitent un avion très orienté sur la défense aérienne (à l’instar de ce qu’ils voulaient sur l’Eurofighter des débuts) mais n’ont pas fait valoir pour l’instant la nécessité de porter une bombe nucléaire américaine. Les performances de l’appareil vont être progressivement affinées en fonction des choix retenus avec des compromis probables en matière d’agilité et de furtivité.

Le rôle des remote carriers ou effecteurs autonomes

Un radar moins puissant pourrait être retenu par exemple si les clients préféraient un avion misant plus sur la situation tactique fournie par le cloud de combat et recevant plus d’informations de remote carriers. Les armements ne font pas partie du périmètre traité, mais ils impactent forcément l’architecture du NGF, avec l’emploi probable de missiles hypersoniques (ne serait-ce que pour l’ASN4G), et le recours à des armements aussi plus compacts, pour pouvoir en porter plus en soute. Le partage entre les remote carriers consommables et les exemplaires récupérables n’est pas non plus tranché.

Premier vol du démonstrateur pour fin 2028

Cette phase 1B qui comporte aussi de gros défis technologiques (moteurs, liaison de données) doit mener à la phase de démonstration qui durera elle aussi trois ans. Les essais seront aussi bien terrestres (sur le cloud de combat, mais aussi les moteurs et les remote carriers) qu’en vol avec le démonstrateur du NGF (prévu fin 2028, sans le futur moteur qui ne volera qu’ensuite à bord) et des remote carriers. Les trois partenaires étatiques restent calés sur une entrée en service en 2040, une date qui sera vraisemblablement impossible à avancer. Le calendrier initial du NGWS prévoyait un vol du démonstrateur en 2026, et une entrée en service en 2038.