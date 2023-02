Avion de combat : 35 Tejas indiens pour l'Egypte et l'Argentine ?

L'Argentine confirme son intérêt pour l'avion de combat indien Tejas

La Force aérienne argentine est toujours à la recherche d'un avion de combat pour reconstituer une flotte décimée et considérée en bout de course. Depuis presque quarante ans, l'embargo britannique et les pressions diplomatiques ont fait capoter un certain nombre de projets, dont la fourniture par l'Espagne de Mirage F1 d'occasion ou l'achat d'avions contenant des pièces produite au Royaume-Uni, rendant impossibles les acquisitions du Gripen suédois de Saab ou du FA-50 sud-coréen de KAI, un temps envisagées.

D'où l'intérêt pour l'avion de combat indien Tejas dans sa version Mk-1A. En compétition avec l'appareil sino-pakistanais FJ-17, il avait réussi à s'imposer. Plus plus rapide et plus manoeuvrant, il dispose d'un plafond d'emploi plus élevé et d'un poids plus important lui offrant une meilleure allonge et d'une panoplie d'armements plus large. Il dispose par ailleurs d'une avionique moderne, dont un casque ayant la capacité HOBS (High Off-BoreSight) permettant au pilote de désigner une cible en orientant simplement son regard vers celle-ci. Des équipements déjà opérationnels et combat-proven, contrairement au JF-17 qui n'en est qu'aux phases de développement . (cf Air & Cosmos n° 2755 du 29 octobre 2021)

Une commande dans les tuyaux pour 15 exemplaires

L'intérêt de l'Argentine pour l'avion de combat Tejas ne s'est pas encore réellement concrétisé par une commande. Possible que cette commande soit désormais dans les tuyaux. Le salon Aero India qui se déroule à Bangalore depuis le 13 février a été l'occasion pour les différentes parties concernées d'avancer encore un peu plus sur les différentes modalités d'un contrat en plusieurs tranches dont une première pour 15 exemplaires du Tejas.

Offset industriels pour l'Egypte

L'Egypte s'intéresse aussi au Tejas. Et pour convaincre ce pays à franchir le pas, l'Inde est prête à accompagner la première commande pour 20 exemplaires d'un volet industriel et technologique, selon GlobalData. Outre les transferts de technologies envisagés, serait même proposée l'installation d'une ligne d'assemblage de l'avion de combat indien en Egypte.