Avion décarboné : ATR réalise avec succès une série de vols avec 100% de SAF dans un moteur

Le constructeur ATR a annoncé le 2 février avoir achevé avec succès une série d'essais en vol et au sol avec un ATR 72-600, cumulant sept heures de vol avec 100% de carburant d'aviation durable (SAF) dans un moteur. L'avion était alimenté par du carburant Neste, produit à 100% à partir de déchets et de résidus de matériaux bruts renouvelables, tel que l'huile de cuisson usagée.

Objectif 2025

Ces essais s'inscrivent dans le processus de certification 100% SAF des ATR. En septembre 2021, ATR a annoncé une collaboration avec Braathens Regional Airlines et le raffineur Neste pour accélérer cette certification. Les trois entreprises travaillent étroitement en vue de réaliser un vol de démonstration en 2022 sur l'un des ATR de Braathens Regional Airlines. L'objectif est d'achever le processus de certification 100% SAF des ATR à l'horizon 2025. Les carburants d'aviation durable sont un pilier-clé de la stratégie de décarbonation de l'industrie aéronautique, ayant un impact immédiat sur la réduction des émissions de CO2. On estime qu'un ATR volant sur une route régionale typique avec 100% de SAF dans ses deux moteurs réduirait ses émissions de CO2 de 82%. Rappelons que la relation entre ATR, Braathens et Neste est déjà ancienne puisqu'en mai 2019, ils avaient déjà réalisé un "vol parfait", réunissant de nombreux paramètres environnementaux.

L'atout environnemental des turbopropulseurs

« En tant que leader du marché des avions régionaux, notre objectif est de mener la transition vers la décarbonation. Émettant déjà 40 % de CO2 de moins que les jets régionaux de taille similaire, les turbopropulseurs ATR sont la plateforme idéale pour offrir des avancées significatives en matière de réduction des émissions de CO2. La réalisation de cette première étape-clé de tests montre que nous sommes déterminés à rendre possible l’utilisation de 100 % de SAF et à permettre ainsi à nos clients d’atteindre leurs objectifs afin de fournir des liaisons aériennes encore plus durables, non pas en 2035 ou en 2050, mais dans les prochaines années", a déclaré Stefano Bortoli, président exécutif d'ATR.