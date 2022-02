Avion décarboné : Amelia veut équiper ses ATR 72-600 des kits de Universal Hydrogen

Amelia, premier client d'Universal Hydrogen en France

Les choses avancent plus vite que les sceptiques ne le croient en matière d'avion décarboné. La compagnie aérienne Amelia (by Regourd Aviation) et Universal Hydrogen viennent de signer un protocole d'accord pour l'achat de trois kits de conversion hydrogène des ATR 72-600 du transporteur. En complément des kits de conversion, l'accord prévoit "la fourniture continue par Universal Hydrogen à Amelia de l'hydrogène vert nécessaire pour supporter ses opérations".

L'engagement de ASL Aviation toujours sur ATR

En octobre 2021, ASL Aviation Holdings, un groupe mondial de services aéronautiques basé à Dublin, en Irlande, s'est engagé pour être un client de lancement mondial d'Universal Hydrogen pour le marché des turbopropulseurs cargo et prévoit d'acheter jusqu'à dix kits de conversion ATR 72 d'Universal Hydrogen pour les installer dans sa flotte existante ou future d'avions turbopropulseurs.

Universal Hydrogen implantée à Toulouse

Universal Hydrogen a décidé d’ouvrir à Toulouse son premier pôle d'ingénierie européen en septembre 2021. Ce centre est dédié au développement des kits de conversion pour avions régionaux, tels que ceux d’Amelia, avec l’installation de piles à combustibles à hydrogène alimentant des moteurs électriques. À Toulouse seront aussi développées les capsules d’hydrogène modulaires permettant d’approvisionner les aéroports. Universal Hydrogen travaille le sujet depuis un certain temps maintenant et s'apprête à franchir avec Amelia l'étape cruciale de l'expérimentation opérationnelle.