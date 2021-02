MRO : Amelia implante une seconde base à Rodez

Amelia by Regourd Aviation

Le groupe aéronautique Amelia s'organise pour la sortie de crise. La mise en place de la ligne entre Rodez et Paris/Orly, puis la reprise de la ligne entre Clermont-Ferrand et Paris/Orly, conduisent logiquement à l'installation d'une base de maintenance secondaire sur l'aéroport de Rodez Aveyron. Une décision accélérée par celle du Département de l'Aveyron de confirmer la rénovation d'un hangar permettant d'abriter les avions. "Un grand merci aux collectivités et plus particulièrement au syndicat mixte et son président M. Galliard, pour leur soutien et leur accompagnement sans faille tout au long de cette première année, et aujourd'hui tout particulièrement pour l'investissement effectué au profit de la rénovation du hangar.", souligne Alain Regourd, président du groupe Amelia by Regourd Aviation.

Base MRO à Saint-Brieuc

L'installation de la base à Rodez doit se faire en deux temps puisque Amelia prévoit un déploiement à très court terme avec l'arrivée des premiers avions au mois d'avril prochain, puis un second hangar aux volumes plus conséquent en fonction du développement de l'activité de la compagnie aérienne. Amelia dispose déjà d'une base MRO principale implantée à Saint-Brieuc, en Bretagne, depuis 2015 et qui compte 34 employés. Créé en 1976 par Alain Regourd, le Groupe est basé à Paris avec des activités européennes qui se concentrent autour de trois métiers complémentaires : l’opération de lignes régionales en propre ou en sous-traitance pour le compte de grandes compagnies Européennes et l’affrètement ponctuel d’avions.

Un parc de 18 avions

En 2019, le groupe a transporté plus de 217 000 passagers et desservi 500 destinations. Employant environ 250 salariés dont 80 pilotes, Amelia possède une flotte de 18 avions : avions régionaux de 35 à 72 places et un cœur de flotte de neuf Embraer 145 de 50 places.