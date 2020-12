Avion décarboné : 13 instituts de recherche sur l'initiative ZEMA

13 pays pour l'avion décarboné

Treize pays ont déclaré leur engagement "pour une aviation durable et respectueuse de l'environnement" lors du dernier Sommet de l'Aviation qui s'est déroulé à Berlin et qui a regroupé les principaux acteurs de l’industrie et de la recherche aéronautique. Objectif : " rendre un vol d’avion sans pratiquement aucun impact environnemental négatif". Pour réaliser cette transformation, des instituts de recherche – l’ONERA, BME, CAE, CIRA, DLR, ILOT, INCAS, INTA, KARI, NLR, TsAGI, TU Vienna, et VZLU - ont donc décidé d'unir leurs forces pour former l’initiative «Zero Emission Aviation» (ZEMA).

Ruptures technologiques inévitables

L’initiative ZEMA considère que l'aviation décarbonée et donc durable "ne sera pas réalisée si l'industrie se limite à une démarche d’évolution incrémentale, et recommande donc notamment le développement de nouvelles technologies et de carburants durables. Ainsi les chercheurs prévoient de considérer des sources d'énergie alternatives associées au développement de nouvelles technologies de propulsion pour réduire les émissions".

Une autre piste : optimiser le trafic aérien

Les signataires de la déclaration souhaitent également travailler à l'optimisation du trafic aérien, un autre volet d’intervention qui nécessite des évolutions techniques pour la mise en œuvre en toute sécurité de routes aériennes optimales compte tenu des contraintes climatiques ; la mobilité urbaine et les avions électriques sont aussi des domaines d'intérêt pour atteindre cet objectif d’aviation durable.