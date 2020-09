Avion Airbus à hydrogène, drones au Salon russe Army 2020, accord ArianeGroup-Engie, cette semaine dans Air et Cosmos magazine 2703

Achetez puis lisez Air&Cosmos 2703 sur votre ordinateur via le Kiosque IP Air&Cosmos et sur votre tablette/smartphone via l’application Air&Cosmos Mag. Au sommaire d’Air&Cosmos 2703 du vendredi 25 septembre 2020 :

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT

Airbus décline trois concepts à hydrogène

DÉFENSE

Drones et innovations au salon russe Army 2020

ENTREPRISES ET MARCHÉS

NAE se met en ordre de bataille

Le groupe NSE consolide ses liens avec la défense

MSAé et Ipeca unissent leurs ambitions

TRANSPORT AÉRIEN

L’écotaxe va-t-elle achever le transport aérien ?

Tribune libre : le secteur de l’aérien a perdu la bataille de la communication

ESPACE

Tableau de bord mensuel des lancements orbitaux, août 2020 : SpaceX en vedette

Accord ArianeGroup-Engie pour démocratiser l’hydrogène

En cliquant ICI , rendez-vous sur la Boutique en ligne Air&Cosmos pour acheter Air&Cosmos 2703 du 25 septembre 2020.

***