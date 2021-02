Avio confirme son rôle dans le secteur de la défense italien avec le programme PRIBES

Avio et le Politecnico di Milano ont signé un contrat avec la NAVARM (Direzione degli Armamenti Navali) et la Direzione Nazionale degli Armamenti du Ministère Italien de la Défense. Dans le cadre du Plan national de recherche militaire 2020, Avio et le Politecnico vont concevoir et développer un nouveau système pour les forces armées italiennes afin de tester les capacités opérationnelles de la défense aérienne et en particulier des missiles tactiques.

Avio joue un rôle essentiel dans le secteur de la défense italienne, en faisant partie de deux programmes de systèmes sol-air : le CAMM-ER (Common Anti-air Modular Missile - Extended Range) et l'Aster-30. Le premier, appartient à la famille des systèmes de missiles sol-air CAMM. Il est capable d'assurer une protection contre toutes les cibles aériennes. Le CAMM-ER est la solution commune pour les plates-formes multiples. Il tire parti des composants communs en créant un système d'arme de une conception modulaire qui offre une véritable capacité tout temps et des avantages en termes de coûts grâce au partage des stocks de missiles entre l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre italiennes.

Avio, sous contrat MBDA, a conçu, développé et qualifié le moteur de la fusée à propergol solide du composant missile du système CAMM-ER.

L'Aster-30 est un système avancé de missile supersonique à deux étages pour la défense de zone contre les attaques d'avions et de missiles. Le rôle d'Avio dans ce programme, sous contrat MBDA, était de concevoir, développer, tester et produire les composants suivants du système : propergol, allumeur, carter moteur, ailettes, tuyère et commande du vecteur de poussée (TVC). Avio a également développé le chargement (protection thermique et grain de propergol) du sustainer, le moteur du deuxième étage du missile. Le premier étage du propulseur Aster 30 est entièrement conçu et produit par Avio.