AVIATION SANS FRONTIERES : APPEL AU PERSONNEL DE SANTÉ ET A LA COMMUNAUTÉ AERONAUTIQUE

Plateforme collaborative pour rapprocher les besoins de transport de personnel médical des ressources de l'aviation d'affaires et de l'aviation générale.

Dans le cadre de la lutte contre le covid, Aviation Sans Frontières a mis en place une plateforme collaborative pour rapprocher les besoins de transport de personnel médical des ressources de l'aviation d'affaires et de l'aviation générale.

"Depuis le 7 avril nous sommes opérationnels. Les premiers vols, réalisés par Dassault, Daher et Jetfly ont permis de transporter des personnels médicaux du sud-est de la France vers Mulhouse et un expert épidémiologiste de Grenoble vers Ajaccio.

Notre offre, qui répond à un réel besoin, commence désormais à être bien connue des autorités de santé, des CHU et des personnels médicaux eux-mêmes. La demande monte. Beaucoup de partenaires participent à cet élan de solidarité : Total puis Air BP ont offert chacun 60 000 l de carburant - la DGAC exonère les vols des redevances de navigation aérienne - de nombreux aéroports offrent les redevances d'atterrissage et de stationnement - plusieurs FBO offrent des remises voire la gratuité de leurs services - Wingly, une start up qui a mis en place une plateforme informatique de co-avionnage en a dérivé pour nous un outil qui nous permet de recenser les offres et les demandes. Il n'en reste pas moins qu'il y a des frais qui ne sont pas couverts. Pour tenir le rythme et la durée, nous avons donc décidé de lancer un appel à dons."

Aviation sans frontières

Ceux d'entre vous qui ont des envies de générosité peuvent retrouver cette initiative sur

https://www.asf-fr.org Mise en ligne de la plateforme effective : https://asfcovid.wingly.io .

L'adresse dédiée suivante est toujours opérationnelle : covid-19@asf-fr.org