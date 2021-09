Aviation à hydrogène : Air New Zealand embarque sur Airbus

Avion à hydrogène : les compagnies aériennes y sont associées

Après le groupe Lufthansa et plus précisément Lufthansa Technik, c'est au tour d'Air New Zealand de s'intégrer dans le long processus technologique et opérationnel qui doit mener à l'avion à hydrogène vers 2050. Air New Zealand vient de signer un protocole d'accord avec Airbus pour travailler sur un projet de recherche conjoint portant sur l'intégration d'avions à hydrogène sur le réseau de la compagnie aérienne. Il s'agit de mieux comprendre "les opportunités et les défis, y compris la distance en vol réalisable et les besoins en infrastructures au sol nécessaires pour mettre en oeuvre cette technologie en Nouvelle-Zélande", indique Air New Zealand.

Préparer les processus de maintenance

En Allemagne, Lufthansa Technik est associé au Centre aérospatial allemand (DLR) et au Centre de recherche aéronautique appliquée (ZAL) pour mettre en place à Hambourg une plateforme dédiée pour concevoir et tester les processus de maintenance et d'accueil au sol des avions à hydrogène. Dans ce but, un Airbus A320 est en cours de transformation en laboratoire stationnaire sur la base de Lufthansa Technik à Hambourg. Avec des essais programmés dès l'année prochaine.

Avion décarboné : un sommet organisé par Airbus

Le sommet consacré à l'avion décarboné et organisé par Airbus à Toulouse les 21 et 22 septembre devrait être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur toutes ces initiatives.