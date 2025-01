Aviation durable : Daher inaugure à Tarbes son technocentre dédié

Un technocentre de 2 100 m2 à Tarbes pour l'aviation durable

Daher, qui produit notamment la famille de monomoteurs TBM, vient d'inaugurer à Tarbes un troisième technocentre qui est, lui, dédié à l'aviation durable. Cette démarche organisationnelle en termes d'innovations dans les coeurs de métiers du groupe s'est en effet déjà traduite par la création du Log'in à Toulouse pour l'activité logistique industrielle et de Shap'in pour les aérostructures avancées. Le petit dernier, qui dispose quand même d'une surface de 2 100 m2, est consacré à l'innovation avion. Son nom : Fly’in.

En appui au démonstrateur EcoPulse

Le technocentre est d'ores et déjà en appui au démonstrateur EcoPulse sur lequel les équipes de Daher Aerospace travaillent depuis un certain temps en partenariat avec Airbus et le groupe Safran. L'appareil est un TBM adapté et reconfiguré pour réaliser les objectifs recherchés dans le domaine des technologies d’hybridation électrique à haute tension. Il a réalisé son premier vol en novembre 2023 et a conclu sa campagne d'essais en vol en décembre 2024 après avoir accumulé 100 heures de vol. Avec des enseignements qui ont été détaillés dans notre numéro 19 décembre 2024 (cf. A&C n° 2903). Si EcoPulse est le programme phare, il n'est pas le seul. Daher a d'autres projets en cours.

Un espace d'innovation collaborative

Le Fly'in de Daher se veut un espace d'innovation collaborative, "un lieu partagé entre équipes Daher, partenaires et parties prenantes sur des sujets ciblés", souligne l'industriel qui indique que le site est "optimisé pour répondre aux défis complexes de l’aéronautique moderne" avec des ateliers de fabrication additive et de prototypage rapide, des bancs d’essais mécaniques et de systèmes, et d’une capacité d’essais en vol. Sans oublier le volet formation puisque le technocentre est intégré au projet Campus Aero Adour qui vise à développer et déployer des formations qualifiantes attractives, avec un objectif de 15 000 personnes formées et 36 000 sensibilisées aux enjeux du secteur d’ici 2030.