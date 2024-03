Aviation décarbonée : un collectif de chercheurs exhorte Airbus, Air France, ADP et Safran à "réduire le trafic aérien"

Un collectif de huit chercheurs, ingénieurs et experts de l'aéronautique et de l'environnement ont jeté un nouveau pavé dans la mare, en exhortant collectivement Airbus, Air France, le groupe ADP et Safran à "envisager publiquement une réduction du transport aérien".

Pour les auteurs de la tribune, l'objectif de neutralité carbone du secteur aérien d'ici à 2050 est jugé insuffisant pour répondre aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat conclu en 2015 (qui préconise notamment de maintenir la température moyenne de la planète bien au-dessous de 2°C d'augmentation par rapport aux niveaux pré-industriels et de préférence à limiter cette augmentation à 1,5°C). "Pour remplir l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, le secteur table majoritairement sur la technologie, l’optimisation des opérations, l’abondance d’énergie bas carbone et la compensation dans des trajectoires de croissance soutenue du trafic mondial. Nous rappelons que le climat de 2050 ne dépend pas du niveau d’émission de 2050, mais de la quantité de gaz à effet de serre totale que nous aurons émise entre aujourd’hui et 2050", précisent les signataires.

S'engager publiquement sur une réduction de trafic

Ces derniers rappellent que Airbus, dans son "Global Market Forecast 2023", table sur une croissance mondiale de 3,6% par an, entraînant un doublement de trafic avant 2050. Selon leur point de vue, cette croissance rapide, combinée à une dépendance accrue à des besoins énergétiques incertains (notamment les grands besoins du secteur aérien en électricité, pour pouvoir produire du carburant de synthèse), compromet la capacité du secteur à atteindre ses objectifs climatiques. "Nous appelons donc à ce que les grands acteurs français du secteur, en particulier Airbus, Safran, Air France, Aéroports de Paris, envisagent publiquement cette réduction du trafic et la planifient de manière responsable dans leurs scénarios de développement", préconisent les signataires de la tribune.

Air France suit l'évolution de la demande et les éventuels reports

Pour l'instant, les représentants du secteur aérien explicitement cités dans la tribune, n'ont pas réagi à cette exhortation. La rédaction d'Air&Cosmos a cherché à joindre le groupe ADP mais n'a pour l'instant pas eu de réponse. Du côté d'Air France, un porte-parole de la compagnie précise "qu'il n'est pas prévu qu'il y ait une prise de parole ou une réaction officielle à la tribune". "Nous suivons l'évolution des comportements. Quand on voit par exemple que sur la Navette, il y a des déplacements qui ne sont plus ou des reports vers le train, nous modifions la desserte. Nous nous adoptons à l'évolution de la demande de nos clients et l'évolution de la société. Nous avons déjà fortement réduit notre empreinte carbone sur le marché domestique parce qu'il y a justement des reports sur le transport ferroviaire", précise-t-il néanmoins.