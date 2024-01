Aviation décarbonée : la SBTi valide les objectifs environnementaux d’ATR

Le constructeur de turbopropulseurs ATR a récemment annoncé avoir reçu l’approbation de ses objectifs de réduction des émissions à court terme par la Science Base Targets initiative (SBTi). Il s’agit d’une évalution indépendante reconnue, qui analyse de manière rigoureuse les objectifs de décarbonation, grâce à des données scientifiques. ATR s’engage à réduire de 50,4% d'ici 2030 ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) liées à ses processus opérationnels et à sa consommation d’énergie, conformément à la trajectoire de 1,5°C par les Accords de Paris. Dans le même temps, le constructeur s’engage à réduire de 30% les émissions absolues de GES générées par sa flotte d’avions en service. L'année de référence pour les deux objectifs est l'année 2018.

Une initiative collaborative

Nathalie Tarnaud Laude, présidente exécutive d'ATR, a déclaré : « L'approbation par SBTi de nos objectifs de réduction des émissions témoigne de la validité de l’ambition que nous avons fixée pour notre entreprise et nos produits. Elle montre que nous prenons les mesures nécessaires pour nous aligner sur la trajectoire de 1,5°C et encourage ainsi nos clients et fournisseurs à se joindre à nous pour réduire l'impact environnemental de nos activités. Permettre une aviation faible en émissions nécessite un effort collectif, et ATR s'engage à jouer tout son rôle pour limiter les effets du changement climatique. »

La "Science Based Targets initiative" (SBTi) est un programme qui encourage et aide les entreprises à fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur des données scientifiques. SBTi est le fruit d'une collaboration entre le CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF).