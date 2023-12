Aviation décarbonée : la production de SAF devrait tripler en 2024

Airbus modernise le kit prototype de lutte contre les incendies de l'A400M

Airbus Defence and Space a mené une nouvelle campagne d'essais en vol du kit prototype de lutte contre les incendies "Roll-on/Roll-off" de l'A400M, larguant 20 000 litres de retardant et créant des lignes de haute concentration de plus de 400 mètres de long au sol. Ainsi, pendant deux semaines, l'A400M a mené une campagne d'essais au sol et en vol dans le sud-ouest et le centre de l'Espagne, comprenant six largages, dont trois avec du retardant de couleur rouge et trois avec de l'eau.