Aviation décarbonée : la filière de production française de SAF entre dans le concret

C'était une attente très forte des compagnies aériennes et des gestionnaires aéroportuaires en France. Mardi 14 février, au sein du Ministère de la Transition écologique à Paris, l'ensemble des personnes concernées par la création d'une filière française de production française ont été conviées à une grande réunion pour en jeter la première base concrète.

Une feuille de route élaborée par la FNAM, le GIFAS et l'UAF

En présence d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, de Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, des énergeticiens, des industriels, des constructeurs, des compagnies aériennes, des gestionnaires aéroportuaires ont présenté leurs attentes aux représentants de l'Etat pour travailler ensemble à la création de la filière.

La création de cette filière va prendre pour base une feuille de route de décarbonation détaillée élaborée pendant six mois par la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et ses Métiers), le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et l'UAF (Union des Aéroports Français) et qui a été remise officiellement aux trois ministres, dans le cadre de l'article 301 de la loi Climat et Résilience.

"L'objectif de neutralité carbone pour le transport aérien mondial en 2050 a été réaffirmé et formalisé par le LTAG ("Long Term Aspirational Goal) pris en octobre 2022 par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), dans la continuité de la Déclaration de Toulouse de février 2022, faite sous la Présidence française de l'Union européenne. "Sur la base de travaux scientifiques, la feuille de route démontre que les objectifs de décarbonation sont réalistes, crédibles, et à portée de main, en activant plusieurs leviers dont la conception et le déploiement d'avions de nouvelles technologies, plus économes sur le plan énergétique et moins bruyants, et d'un usage massif de nouveaux carburants décarbonés. Le soutien de l'Etat sera indispensable au regard des investissements nécessaires. Il conviendra par ailleurs également les efforts opérationnels indispensables en matière de navigation aérienne ainsi que la nécessaire adaptation des infrastructures aéroportuaires", ont déclaré la FNAM, l'UAF et le GIFAS dans un communiqué commun. "La France soit saisir, faute d'être distancée, cette double opportunité que constituent le développement d'une filière souveraine de carburants décarbonés et l'industrialisation en France et en Europe d'une nouvelle génération d'avions bas-carbone commercialisés dans le monde entier".

Création d'un groupe de travail

Les ministres présents ont décidé la création d'un groupe de travail qui va réunir l'ensemble des acteurs concernés, avec une prochaine réunion d'étape prévue en mars, et la mise en place des premiers projets concrets d'ici le mois de juin, avec des annonces qui devraient être faites lors du prochain salon aéronautique du Bourget, qui doit se tenir du 19 au 25 juin 2023.