Aviation décarbonée : L’AAE prône la mise en place d’investissements massifs

Dans sa dernière parution, l’Avis n°20 « Vers un transport aérien décarboné », l’Académie de l’Air et de l’Espace (AAE) préconise une stratégie générale d’accélération pour la décarbonation du transport aérien, en incitant sur la modernisation des flottes et à la production de SAF, et des investissements massifs dans la production d’électricité décarbonée nécessaire à la fabrication de carburants de synthèse.