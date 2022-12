Aviation décarbonée : JetBlue s'engagent sur du SAF avec Fidelis New Energy

La compagnie low cost américaine JetBlue et la firme pétrolière Fidelis New Energy ont annoncé le 2 décembre avoir signé un protocole d'accord (MoU ou "Memorandum of understanding) visant à fournir à JetBlue au moins 92 millions de gallons (348,2 millions de litres) de SAF (carburant d'aviation durable) dans les