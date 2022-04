Aviation décarbonée : Etihad Airways fait une campagne de tests

La compagnie d’Abu Dhabi, Etihad Airways a lancé le 20 avril une campagne de plus de 30 vols sur une semaine, pour tester les efficacités opérationnelles, des technologies et des procédures qui pourront aider à réduire les émissions de CO2. Coïncidant avec le jour de la Terre le 22 avril, Etihad effectuera vingt vols commerciaux en partenariat avec SATAVIA pour tester des technologies anti-trainées de condensation. Les traînées d'aéronefs, ou traînées de condensation, sont des nuages ​​​​constitués de cristaux de glace générés par les avions, qui provoquent un effet de réchauffement net de la surface à l'échelle mondiale, et causent jusqu'à 60 % de l'impact climatique total de l'aviation, soit l'équivalent de 2 % de tout l'impact humain. « Notre compréhension des traînées repose sur des décennies de science atmosphérique, qui peuvent désormais être combinées à une modélisation informatique de haute performance pour identifier les zones de formation de traînées et optimiser les plans de vol pour la prévention. Suite à ces tests, nous travaillerons avec Etihad pour quantifier les avantages climatiques de la prévention des traînées de condensation vol par vol", précise Adam Durant, PDG de SATAVIA.

Eco-pilotage

En plus des essais en vol sur l'évitement des traînées, Etihad exploitera jusqu'à 13 EcoFlights, après six opérations précédentes axées sur la durabilité depuis 2019, y compris le vol durable EY20 de Londres à Abu Dhabi en octobre de l'année dernière, qui a réduit les émissions de carbone de 72% par rapport à un vol similaire en 2019. Ces vols testeront davantage les initiatives opérationnelles pour évaluer et confirmer les leçons tirées des vols passés pour l'optimisation de la trajectoire de vol, y compris l'optimisation de la montée et de la descente continue et le démarrage du moteur de dernière minute.

-50% de CO2 en moins à partir de 2035

En janvier 2019, Etihad a annoncé son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et de réduire de moitié les niveaux d'émissions nettes d'ici 2035. Depuis, elle a lancé l'initiative de durabilité de l'aviation inter-organisationnelle la plus complète de l'industrie, dirigée par ses programmes Greenliner et Sustainable50 en partenariat avec Boeing, Airbus, GE et Rolls Royce. Grâce à ces programmes et aux initiatives de recherche et de test en cours, Etihad encourage et invite les partenaires de l'ensemble du secteur de l'aviation à rejoindre et à tester les initiatives de développement durable sur les opérations programmées du 787 et de l'A350. Les initiatives les plus durables serviront par la suite à l'amélioration des performances de la communauté aérienne mondiale.